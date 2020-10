El PP de Valladolid mantiene su rechazo a aprobar los presupuestos municipales por la actitud del equipo de Gobierno

La presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, mantiene su rechazo a apoyar los presupuestos municipales, a pesar del recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y el empeoramiento de la situación económica. Del Olmo ha explicado que detrás de esta decisión está la posición del equipo de Gobierno, formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra, en el grupo de trabajo contra el coronavirus. Este órgano, creado en el mes de abril y que cuenta con la presencia de todos los grupos salvo Vox, ha sufrido "un tremendo deterioro" y está "roto", según la líder 'popular'. El rechazo a las medidas propuestas por el PP y la puesta en marcha sin consenso del Plan de Movilidad de Valladolid ha erosionado las relaciones entre el principal grupo de la oposición y el Gobierno municipal.

En el anterior Pleno pidieron el cese del gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, al considerarle el impulsor del plan de movilidad y del "caos circulatorio". Siguen con su cruzada contra Heredia y en el próximo Pleno preguntarán los motivos por los que Heredia cobra 10.000 euros más que el anterior responsable de los autobuses de Valladolid, a pesar de que no vive en la ciudad.

"No vamos a acordar los presupuestos porque ha habido un total desprecio a nuestras propuestas", ha señalado del Olmo en una rueda de prensa. Según critica, por muy sensatas que hayan sido, y aunque después de rechazarlas el equipo de Gobierno las haya aprobado", la voluntad de PSOE y VTLP es clara: "No tienen ningún interés en que les apoyemos". La líder popular ha cargado también contra el equipo de Gobierno por la ejecución de aquellos acuerdos a los que sí se llegó en el seno del grupo de trabajo, que califica de "nefasta". Como por ejemplo, lo que ha sucedido con la línea de subvenciones a autónomos y pymes. "De las 6.576 solicitudes, a día de hoy solo se han resuelto 265", ha criticado.

Con todo, y a pesar del desencuentro aparentemente insalvable, el PP de Valladolid llevará al próximo Pleno una batería de nuevas propuestas para beneficiar al comercio, la hostelería y a los hoteles, de cara a la campaña de Navidad. "Estamos en un estado de fracaso", facilitar a la hostelería cuente con terrazas con estufas, cortavientos, mamparas, sombrillas, etc. Para su puesta en marcha, y en colaboración y coordinación con la Junta de Castilla y León, que ya ha presentado 5 millones de euros para este fin, que el propio consistorio cree su propia línea de ayudas para que los empresarios puedan hacer esta adaptación. En ese mismo sentido, el PP reclamará en el Pleno que se autoricen espacios para la ubicación de terrazas en otras zonas de la ciudad, en zonas peatonalizadas, zonas amplias, etc., a aquellos bares o restaurantes que no tienen espacio para ubicarlas cerca de su establecimiento y que se autorice, a todos los comercios que lo soliciten, tengan expositores de productos a pie de calle.

Bono de 250 euros a los trabajadores que estuvieron en primera línea durante el confinamiento de marzo

La moción del Grupo Municipal Popular también plantea crear tres bonos: el bono turismo, el bono comercio el bono parking. El primero tiene como objetivo que los empleados del sector público o privado de la Comunidad que trabajaron durante el confinamiento decretado en marzo y hasta a mayo (incluyendo a personal de supermercado, del Sacyl y de residencias, entre otros), dispongan de una tarjeta prepago con 250 euros de saldo para gastar en la ciudad de Valladolid. Por su parte, el bono comercio sería similar al que se puso en marcha este verano junto a la Cámara de Comercio, y el de parking, para aquellos ciudadanos que consuman o compren en las zonas próximas al aparcamiento.