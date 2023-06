El socialista Carlos Martínez afronta su cuarto mandato con mayoría absoluta en la ciudad de Soria

El socialista Carlos Martínez Mínguez ha tomado posesión como alcalde de Soria, en la que será su cuarta legislatura consecutiva con mayoría absoluta y en la que apostará por un programa, según ha subrayado, que tiene como pilares fundamentales al feminismo, la ciudadanía y el medio ambiente.

La toma de posesión se ha realizado en el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria, al que ha acudido, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

Martínez ha contado con el apoyo de su grupo político (12 concejales), frente a Vox que, con dos concejales, también ha postulado a su candidato Fernando Castillo como alcalde, mientras el PP (siete concejales) ha renunciado a presentar candidato.

El alcalde ha apostado por conducirse en la nueva legislatura por el feminismo, “como camino de igualdad, de equiparar derechos y de no dar un paso atrás en los avances sociales” y la ciudadanía, “para poner siempre a las personas en el centro de toda la acción política”.

También ha abogado por el medioambiente, “como firme compromiso con el futuro, nuestro entorno, nuestro territorio y recursos y ese modelo de desarrollo sostenible sobre el que seguir creciendo sin dejar a nadie en el camino”.

El ya alcalde de Soria ha reivindicado dar el protagonismo que se merece a la política local y no infravalorar el papel de los ayuntamientos ni la incidencia en la vida de las personas.

“Hoy es también el momento de seguir reivindicando la necesidad de que la voz de los gobiernos locales sea escuchada. No existe otra red más extensa y conectada que la nuestra, no puede existir ninguna solución a los problemas territoriales que no pase por nosotros y nosotras”, ha recalcado.

Además ha pedido a los concejales de la corporación “rigor, sentido común, seriedad, trabajo, honestidad y diálogo, diálogo del de verdad” y les ha recordado que todos son “inquilinos” pasajeros del Ayuntamiento.

Por su parte, la que será la jefa de la oposición, la popular Belén Izquierdo, ha avanzado que tiene intención de realizar una oposición “sensata”, con “sentido común”, “crítica y a la vez constructiva”.

Por último, el portavoz de Vox, Fernando Castillo, ha declarado a EFE que no es el día de entrar en valoraciones programáticas del discurso del alcalde por lo que han pasado por alto “algunas de esas sombras” y ha resaltado la satisfacción de su grupo por entrar en el Ayuntamiento de Soria.