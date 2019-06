Maragall se abre a sentarse con 'comuns' y PSC en una reunión conjunta pero descarta el tripartito

El alcaldable de ERC asegura no tener "inconveniente" en una reunión a tres con Collboni para satisfacer a Colau: "Esto no va de vetos, sino de proyecto de ciudad" Maragall precisa que el encuentro serviría para "contrastar" las coincidencias y contradicciones entre ambas formaciones, pero no para explorar un tripartito