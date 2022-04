Aragonès exige explicaciones ya a Sánchez por espionaje y carga contra Robles

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones de una vez por el caso de espionaje político y ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sus declaraciones “insuficientes y contraproducentes”.

En declaraciones a los medios en el Palau de la Generalitat, con motivo de la Diada de Sant Jordi en Cataluña, Aragonès ha considerado “inadmisible que aún no haya explicaciones claras” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el caso de espionaje a una sesentena de líderes independentistas a través del sistema Pegasus.

“Hoy es un día para celebrar la cultura y vivirla con alegría, pero es evidente que no podemos sustraernos del caso de espionaje más grave que se ha conocido en democracia”, ha dicho Aragonès, que ha considerado que esta “intromisión necesita explicaciones”.

“No tienen ningún tipo de sentido que el presidente del Gobierno no haya ofrecido una explicación. Y las explicaciones de la ministra de Defensa son insuficientes y contraproducentes, porque decir que el CNI no se puede defender... quien no se puede defender son la sesentena de personas que hemos visto nuestra intimidad espiada y expuesta a terceros que quieren condicionar la vida política de este país”, ha denunciado.

Una vida política que, ha advertido, “no la condicionará ningún espía ni ningún Gobierno que no da explicaciones”, por lo que ha exigido “toda la transparencia y que se asuman responsabilidades”.

El presidente catalán ha dicho que no hay novedades sobre la petición que hizo a Sánchez de una reunión cara a cara, pero ha dejado claro que, “más allá del formato, no se trata de solucionar el caso de espionaje con la foto de una reunión”.

“Hacen falta explicaciones y transparencia y que las personas afectadas sepan qué ha pasado, quién ha ordenado espionaje, a quién se ha espiado, qué se ha hecho con estos datos y con autorización de quién”, ha sentenciado.