Los taxistas de Barcelona mantienen cortada la Gran Via tras declararse en huelga indefinida

Barcelona ha amanecido este sábado con la Gran Via cortada por varias filas de taxistas que arrancan la huelga indefinida declarada este viernes por la noche como protesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de levantar el coto a las licencias con las que operan plataformas como Uber o Cabify. Algunos taxistas incluso han acampado en la calle.

Este sábado al mediodía los taxistas celebrarán una nueva asamblea para decidir cómo continuar con las protestas. "Todo apunta a que otras ciudades se sumarán a nosotros", ha dicho en declaraciones a RAC-1 el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, que ha agradecido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el apoyo que ha mostrado al sector.

"No nos gusta pasar la noche aquí pero no tenemos más remedio. Lo que está ocurriendo en la Gran Vía es el 15-M del taxi, fue algo espontáneo y lo decidimos todo en asamblea. Yo mismo dije ayer por la noche que no tenía mucho sentido colapsar la ciudad de Barcelona, que nos está ayudando", ha aseverado.

Centenares de taxistas empezaron este viernes por la tarde las protestas, que llegaron del aeropuerto hasta la Gran Via de Barcelona. Aparcaron centenares de coches en el tramo central de la avenida, entre las calles Entença y Roger de Llúria, colapsando la movilidad de una de las principales arterias de Barcelona. La situación se mantiene este sábado.

Colau ha reclamado a los taxistas que "no hagan acciones que perjudiquen a la ciudadanía" como los ataques a vehículos con licencia VTC de los últimos días porque dañan la imagen del colectivo y la problemática no se resolverá a corto plazo. Sin embargo, Álvarez no ha podido garantizar este sábado que las protestas no se descontrolen.

Los taxistas protestan por el auto de este viernes del TSJC que mantuvo la suspensión acordada el pasado 19 de julio del reglamento aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringía la actividad de Uber y Cabify. La decisión soliviantó al sector del taxi después de la huelga de 48 horas para reclamar el mantenimiento de la norma.

El TSJC admitió que con la suspensión del reglamento del AMB el sector del taxi "puede resultar gravemente afectado", pero remarcó que su decisión se basa en el conflicto competencial, que es la llave del conflicto. Así, los magistrados mantuvieron la suspensión del reglamento porque consideraron que el AMB no es la administración competente para regular las VTC, sino que lo es la administración central.