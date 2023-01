El Govern pide al PSC que desbloquee los presupuestos tras abrirse a estudiar la autovía entre Sabadell y Terrassa

La negociación entre el Govern y el PSC sobre los presupuestos de la Generalitat para 2023 es tan lenta como agónica. Este martes la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, ha asegurado que el último de los obstáculos para llegar a una acuerdo con los socialistas se ha superado, después de que el Ejecutivo se haya mostrado dispuesto a estudiar la viabilidad de la autopista B-40 entre Sabadell y Terrassa. “Éste es un gesto clarísimo de la muestra concreta de esta voluntad de llegar a acuerdos y esperemos que el PSC lo aprecie como tal”, ha asegurado la portavoz.

El Govern asegura además que el resto de temas que bloqueaban la negociación, como el Hard Rock o la ampliación de El Prat, también se han ido resolviendo con acuerdos parciales, así como otras cuestiones en las que, según ha dicho, se han alcanzado “puntos en común”. Por esta razón, Plaja ha reclamado al PSC que desbloquee la negociación en los próximos días. “Sí no lo hace en los próximos días pensaremos que el partido está buscando excusas para no aprobarlo y quedará patente que los ciudadanos no son el objetivo prioritario del PSC”, ha dicho.

Este mismo martes está previsto que haya nuevas reuniones entre los negociadores republicanos y socialistas, por lo que el Govern sigue considerando que el acuerdo puede ser “cosa de días”. El Ejecutivo también tiene previsto seguir viéndose con Junts, aunque la portavoz ha lamentado que la última reunión tardó en concretarse. Todo ello en una semana en la que están convocadas huelgas de sanitarios, profesores y taxistas.

El paso que este martes ha querido subrayar tiene que ver con una de las infraestructuras que los socialistas han colocado como condición para dar su apoyo a los presupuestos, la autopista B-40, conocida como cuarto cinturón, una vía que cruzaría la comarca del Vallès Occidental y a la que los republicanos siempre se han opuesto.

Pese a eso, el grupo de ERC registró este lunes una enmienda a una moción del PSC sobre la movilidad en la comarca en el que por primer vez no descartan incluir esta vía entre las propuestas viarias. El objetivo es buscar “punto de acuerdo amplio” sobre las infraestructuras, explican desde ERC, a la espera de que llegue un debate y votación de la enmienda, en el pleno del Parlament del próximo jueves.

“Todo el mundo sabe que éste [el de la B-40] no es el modelo de este Govern. Pese a eso, se ha abierto a estudiar este tema por el bien del país. En un proceso de negociación el todo o nada no es un buen compañero de viaje. Éste es un gesto clarísimo de la muestra concreta de esta voluntad de llegar a acuerdos”, ha incidido Plaja.

La portavoz además ha descartado que los pasos que el Govern está dando para acercarse a las peticiones de los socialistas puedan malograr el acuerdo que ya alcanzaron con los comuns, pese a que ellos hayan advertido que no aceptarán que ni un solo euro vaya a proyectos como el Hard Rock.

Plaja además ha aprovechado la rueda de prensa para repasar algunas de las medidas destacadas que incorpora el borrador de los presupuestos, como la consolidación de todo el personal incorporado durante la pandemia en Salud (4.370 personas) y Educación (6.804 personas), la inyección de 1.284 millones de euros más en Salud, 180 millones para ampliar el parque público de vivienda o el aumento de un 8% del índice de suficiencia de renta, que afecta de forma directa a unas 100.000 familias.