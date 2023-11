Gritos entre manifestantes de Vox e independentistas en Barcelona

Una veintena de manifestantes convocados por Vox y un centenar de independentistas y defensores de la memoria histórica se han intercambiado gritos este martes ante la sede de la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona. Los dos grupos están separados por un cordón de agentes de los Mossos d'Esquadra y por el tráfico de coches de la Via Laietana, que no se ha cortado.

Los “viva España” del primer grupo de manifestantes, que han contraprogramado la tradicional concentración de colectivos de memoria histórica que se realiza dos veces al mes frente a la Jefatura, han sido replicados con gritos de “Puta España” y “No pasaréis”.

La protesta de Vox en Barcelona inaugura la segunda jornada de manifestaciones convocadas por el partido de extrema derecha y otros colectivos ultras contra una ley de amnistía que todavía no ha sido pactada ni registrada en el Congreso.

La jornada de este lunes terminó con altercados en Madrid cuando un grupo de ultras intentó rebasar el cordón policial frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. En Barcelona, la protesta frente a la sede del PSC reunió a unas decenas de personas y terminó sin incidentes.

Este martes, sin embargo, Vox no ha convocado frente a la sede del PSC, sino que ha llamado a concentrarse frente a la Jefatura de Policía Nacional de la Via Laietana coincidiendo con la protesta que dos veces al mes colectivos de memoria realizan ante el edificio para reclamar que deje de ser una comisaría y sea un espacio de recuerdo de las torturas de policías franquistas que allí se produjeron.

El partido de extrema derecha ha convocado una marcha a pie y con coches una hora antes de que arranque la tradicional concentración de los colectivos de memoria histórica, quienes prevén oír los testimonios de dos torturados, Miquel Dídac Piñeiro Costa y Montserrat Tarragó i Domènech, leídos por la actriz Maria Jesús Lleonart.