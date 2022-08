Junts insta a ERC a cumplir los objetivos independentistas del acuerdo de Govern: “Así no podemos seguir”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado este lunes a ERC a cumplir y la estrategia independentista del acuerdo de Govern, ya que considera que no se está cumpliendo: “Así no podemos seguir”, ha sostenido. La formación mantiene el tono de tensión con su socio de gobierno, pero a su vez ha descartado romper con los republicanos y se da de margen hasta el Debate de Política General para debatirlo.

En una rueda de prensa desde Girona, junto con la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general de Junts ha explicado que la Ejecutiva de Junts ha decidido por unanimidad ponerse a trabajar hasta el Debate de Política General para decidir sobre la continuidad del Govern.

Esta reunión del partido ha analizado el resultado de la auditoría elaborada por Junts sobre el cumplimiento del acuerdo de Govern: “La conclusión que sacamos es que así no podemos seguir. Firmamos un acuerdo de Govern para que nos acercase a la independencia de Catalunya. La aplicación que se está haciendo del acuerdo, lo que está haciendo es que nos aleja más que nos acerca”, ha lamentado.

Turull ha explicado que el documento se concentra en dos grandes bloques. Por un lado, el sectorial y, por otro, el nacional. Del primero, ha dicho, hacen una “valoración positiva”, pero del segundo, no. “La conclusión que sacamos es que no podemos seguir así porque nosotros firmamos un acuerdo pensado para que nos acercara a las condiciones para conseguir culminar el 1-O y lo que se está haciendo es justamente una dinámica que nos aleja mucho más de lo que nos acerca”, ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que el acuerdo firmado con ERC “no se está cumpliendo” y que la prioridad es ahora “revertir” la situación y, con ello, todos los elementos que no funcionan. Entre ellos, la mesa de diálogo o la dirección estratégica del proceso.

Turull ha expresado que se trata de un momento “muy importante y que quieren tomar decisiones pensando con el corazón y la cabeza”, no “con el estómago”. Por eso, se han fijado el horizonte del debate de Política General para tratar de recobrar la iniciativa por parte del independentismo. Turull ha insistido en que no quieren un nuevo acuerdo sino que se cumpla el actual y, por tanto, ha descartado romperlo a corto plazo.

Sin embargo, ha añadido que una vez pase el debate, se volverán a reunir para valorar “los resultados obtenidos” y tendrán que “tomar una decisión. ”La última palabra la tendrán los afiliados de Junts“, ha insistido, y ha remarcado que la voluntad del partido es concentrarse en las ”soluciones“ porque ”la gente está esperando a que volvamos a ir a una“.

Sobre la presidencia del Parlament, tanto Borràs como Turull han cerrado filas y han reiterado que para ellos la única presidenta es ella. “No entraremos en ninguna dinámica que cuestione esto. Ya hemos dicho que no nos trasladen a nosotros un problema que no hemos generado”, ha dicho Turull. En este sentido, ha recalcado que la reconsideración que han presentado ofrece la “posibilidad” de revertir la situación. Turull también ha dicho que no siente ningún tipo de “presión”. “Cuando tienes las ideas muy claras, no sientes”, añadió.