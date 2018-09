La oposición critica a Colau que no denunciara que le ofrecieran facilidades para acabar la carrera

Si alguien le ofreció a Ada Colau facilidades para acabar la carrera, debería haberlo denunciado. Así lo han manifestado partidos de la oposición en Barcelona como ERC o PSC, que le han reprochado que haya optado por contarlo en una entrevista en TV3 en vez de ponerlo en su momento en conocimiento de la justicia.

El presidente del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch, ha emplazado a Colau a acudir a la Fiscalía "para que investigue el caso". "No podemos permitir que el sistema universitario catalán esté bajo sospecha de prácticas irregulares", ha expresado. "Si en ese momento no se dio cuenta de la gravedad de la situación, ahora no puede obviarla en un momento en que el debate está en la mesa", ha añadido.

La alcaldesa estudió Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), pero no llegó a sacarse el título al quedarle dos asignaturas. Al entrar en política, según ha relatado en TV3, una alta directiva de una multinacional le ofreció poder "acabar fácilmente" la licenciatura, a lo que la alcaldesa respondió que no. Según Colau, la mujer no actuó de "mala fe", pero sí puso de manifiesto las facilidades que existen "entre élites económicas y políticas" para obtener títulos universitarios.

Quien también le ha reprochado no acudir a la justicia ha sido el líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni. "Si alguien te hace un ofrecimiento de estas características, esto es muy irregular", ha aseverado el dirigente socialista. "En lugar de comentarlo en una entrevista en la televisión, se debe poner en conocimiento de la justicia, porque puede ser un delito", ha añadido Collboni.

Colau no ha respondido a las críticas de sus oponentes, pero sí lo ha hecho a un tuit del economista Xavier Sala-i-Martín, que le ha pedido que si hubo un "intento de falsificación de notas" debe denunciarlo porque "el prestigio del título de miles de estudiantes de la UB está en juego".

No hi ha hagut intent d falsificació de notes. He explicat un cas d’una persona rica q s’oferia a ajudar-me a acabar la carrera i li vaig dir q no. No sé com ho volia fer. Sé q hi ha unes elits d les q no formo part q estan molt acostumades a ajudar-se entre sí. — Ada Colau (@AdaColau) 13 de setembre de 2018

Ante la interpelación de Sala-i-Martín, Colau le ha contestado no existió tal intento de falsificación, sino que simplemente "una persona rica" se ofreció a ayudarla para acabar la carrera. "No sé cómo lo quería hacer", ha zanjado, sin dar más importancia a lo ocurrido y sin dar muestra de querer denunciarlo.