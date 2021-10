La patronal catalana de pymes pide suspender a los trabajadores sin certificado COVID-19 o tests negativos

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha pedido que "se suspenda el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su sueldo" si no aporta el pasaporte COVID –que acredita la pauta completa de vacunación– o pruebas que demuestren que tienen bajo riesgo de contagiar, como un test de antígenos con resultado negativo. En una entrevista a Rac1, Ginesta ha defendido que esta medida "no limita los derechos individuales", sino que fortalece los colectivos y el interés común, y favorece que los centros de trabajo sean espacios de bajo contagio.

"No estamos de acuerdo en que este derecho individual [en referencia a la no vacunación] sea a costa de exponer otros compañeros o las empresas a un mayor riesgo de contagio", ha argumentado. Desde Pimec han pedido reuniones con el Govern para tratar la materia, "pero hasta ahora el Departamento de Salud no ha querido", ha afirmado Ginesta.

Ginesta ha propuesto establecer un mecanismo de control a través de una aplicación móvil que "verifique el estado de la persona" porque, según él, unos 350.000 trabajadores catalanes no están vacunados. Para Ginesta, esta medida, junto con la de facilitar que los centros de trabajo sean espacios de vacunación, conforma un "incentivo" para que los trabajadores se vacunen y conseguir así una inmunidad de grupo más amplia.

Ha asegurado además que en algunos países teletrabajar no exime de vacunarse y que los trabajadores que no quieren recibir la vacuna tienen que sufragarse sus pruebas de detección, que tienen una validez de entre 48 y 72 horas, dependiendo del tipo.