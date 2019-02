La Generalitat lamenta que el Gobierno dé por roto el diálogo y le reclama volver a hablar para concretar su propuesta

El vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès y la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, han comparecido este viernes para responder al anuncio del fin de la negociación hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Generalitat ha lamentado que el "Estado da por roto el diálogo", considerando que el PSOE ha cedido a las presiones de los que "están en contra de la democracia y de hacer política".

Según han expresado quienes hasta ahora han sido los negociadores de la parte catalana, ellos continuarán sentados en la mesa con la esperanza de que el Gobierno vuelva para continuar con la negociación. Si el Ejecutivo estatal quiere retomar las conversaciones, han indicado, deben concretar la propuesta que este viernes han hecho pública en el documento "Bases para el diálogo". Artadi ha indicado que la oferta expresada por la vicepresidenta Carmen Calvo "no ha avanzado nada" respecto a lo pactado en la reunión de Pedralbes.

Los independentistas han remarcado que en la propuesta del Gobierno no se concreta el nombre del relator, tal como exigen, ni la composición de la mesa de partidos ni tampoco el esquema de trabajo que tendría. "El problema es que ese documento no pasa de lo que ya habíamos dicho en Pedralbes. No hay concreción, no hay nombres", ha reiterado Artadi. Además han asegurado que han tenido acceso al documentos "unos minutos antes" de que Calvo lo hiciera público, un gesto que consideran "una excusa" para romper la negociación.

Los miembros del Govern alegan que el esquema de trabajo desde el 21 de diciembre pasado siempre ha sido establecer una mesa de partidos en paralelo a la Comisión Bilateral que prevé el Estatut. Esta mesa de partidos es la que los independentistas desean que quede concretada. Las líneas rojas que marcan es que el espacio cuente con una figura de relator o facilitador, con un nombre pactado, que participe de él el PSOE como partido y que aborde la autodeterminación como tema de diálogo.

La versión de la Generalitat responde a la que ha ofrecido este viernes el Gobierno. Según ha explicado la vicepresidenta Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los partidos independentistas han rechazado la propuesta que les habían trasladado. Según lo indicado por Aragonès y Artadi no se trata de un rechazo del contenido de documento, sino que lo consideran muy insuficiente.

En las actuales condiciones, los partidos independentistas en el Congreso mantendrán sus dos enmiendas a la totalidad, que vetan los presupuestos de Sánchez. Según han indicado los negociadores, el Gobierno les reclamó este jueves que retiraran la enmienda de ERC y que el PDeCAT no presentara la suya, algo a lo que se negaron. Aragonès ha justificado esta negativa por considerar que es "su única herramienta de negociación", a la cual no pueden renunciar "sin haber conseguido nada".

"El Gobierno español no ha sido suficientemente valiente para resistir a las presiones del nacionalismo español de derecha y extremaderecha", ha asegurado Aragonès, quien ha recordado que no son los partidos que se manifestarán el domingo quienes llevaron a Sánchez a la Moncloa. "Si los independentistas dimos apoyo a la moción de censura", ha explicado, "fue para echar a Rajoy pero también para generar espacios de diálogo. Esto no ha pasado".