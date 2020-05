El fracaso del pacto de la izquierda permite la vuelta de Albiol a la alcaldía de Badalona

Xavier García Albiol ha sido elegido este martes de nuevo alcalde de Badalona, cinco años después de que una coalición de izquierdas le arrebatara la vara municipal por primera vez. Las izquierdas de la localidad, encabezadas por el PSC y la plataforma Guanyem, que agrupa desde sectores de la izquierda soberanista a la CUP, han sido incapaces de cerrar un acuerdo que este lunes por la tarde casi se daba por hecho. Finalmente las formaciones han llegado al pleno sin sellar el acuerdo, por lo que el PSC ha decidido no retirar su candidatura.

Finalmente la candidata de la izquierda soberanista, Dolors Sabater, ha recibido 10 votos, cuatro de su propia formación, tres de ERC, dos de los 'comuns' y uno de JxCat. Por tanto, cuatro menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Sin mayoría alternativa, a Albiol le ha valido con sus 11 concejales para hacerse con la alcaldía.

En su discurso, el alcalde reelecto ha asegurado que su gobierno responde al "mandato expresado de forma muy importante por el conjunto de vecinos de Badalona", recordando que ha sido el candidato más votado en las municipales desde el año 2011. "Esto no va ni de derechas ni de izquierdas. Mi candidatura no es sólo del PP o de los vecinos que se sienten identificados ideológicamente con el partido, sino una candidatura para todos los vecinos de Badalona, más allá de lo que piensen y voten", ha aseguro Albiol.

Tras la votación que ha dado al candidato del PP la alcaldía, el portavoz de ERC, Alex Montornès ha asegurado que su formación retira su confianza en la candidata de Guanyem, a quien ha culpado de no suscribir el acuerdo para repartirse la alcaldía con el PSC. "Buscar culpables no lleva a ningún sitio, no nos podemos lavar las manos. Esto que ha pasado hoy viene de lejos", ha asegurado la portavoz de Guanyem, Carme Martínez.

"No permitiremos que nadie diga que la alcaldía de Albiol es culpa de los concejales del PSC, porque nosotros hemos puesto sobre la mesa un documento de acuerdo que han firmado todos los concejales, menos los de Guanyem. Por tanto, a partir de ahora, no acepto ninguna lección de Guanyem", ha indicado la portavoz socialista Teresa González.

Las diferencias entre el PSC y Guanyem se han centrado, en el último momento, en cómo debía repartirse el mandato entre los dos candidatos en liza, Rubén Guijarro por parte de los primeros y la exalcaldesa Dolors Sabater por los segundos. Los socialistas se habían abierto este lunes a una alcaldía compartida y exigían que Guanyem se comprometiera a investir a su candidato en un año y medio mediante un documento firmado.

Mientras, desde Guanyem reclamaban que primero se invistiese a Sabater y después se negociase el reparto, al entender que el PSC ya había agotado un año de su mandato con el anterior alcalde, Alex Pastor, dimitido tras ser detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol y violando el confinamiento. Además aducían que la propuesta les había llegado demasiado tarde, por lo que no habían podido convocar a sus órganos internos para validarla.

Firmas en el acuerdo propuesto por el PSC para repartir la alcaldía de Badalona

Finalmente los concejales del PSC han llegado al pleno con un documento firmado por varios miembros de otras formaciones, como ERC y Catalunya en Comú, pero no así de los de Guanyem, por lo que han decidido no retirar su candidatura. La composición del ayuntamiento de Badalona exigía un acuerdo de Guanyem, ERC, PSC, los 'comuns' y JxCat, sin excepción de ninguno, para formar una mayoría contra el PP.

Este acuerdo sí había sido posible en 2015, primero, y de nuevo en 2019, cuando toda la oposición se unió contra Albiol. Sin embargo el enfrentamiento entre el PSC y Guanyem ha sido constante desde 2018, cuando los socialistas de Pastor optaron por unir sus votos al PP para echar a Sabater de la alcaldía. Posteriormente

La inestabilidad en el Ayuntamiento de Badalona es casi un rasgo distintivo de la política municipal de esta ciudad, la cuarta en habitantes de Catalunya. La actual crisis se abrió cuando el exalcalde socialista, Álex Pastor, fue detenido conduciendo ebrio mientras se saltaba el confinamiento en Barcelona. El PSC destituyó entonces a Pastor, pero impulsó a su número dos, Rubén Guijarro, quien aseguró que presentaría su candidatura en el pleno de investidura. Si los socialistas mantienen esta candidatura, Albiol se convertiría este martes en alcalde de Badalona.