Junqueras traslada a Iglesias su 'no' a los presupuestos si no hay "un gesto" del Gobierno hacia los presos

ERC se mantiene en el 'no'. La visita que este viernes ha hecho Pablo Iglesias a Oriol Junqueras a la cárcel de Lledoners no ha sido suficiente para que los republicanos cambien de opinión respecto a los presupuestos negociados entre Podemos y el Gobierno del PSOE. "N o nos sentaremos en ninguna mesa de negociación si el Gobierno no hace un movimiento de categoría en lo que es inaudito en democracia: que hombres y mujeres que no han cometido ningún delito estén en prisión", ha asegurado el diputado Joan Tardà.

Según ha reiterado el portavoz republicano, la voluntad de ERC es que el Gobierno de Pedro Sánchez inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los presos independentistas. Con todo, Tardà se ha mostrado abierto a "analizar cualquier gesto del Gobierno". El independentista ha agradecido "de corazón" la visita de Iglesias a los presos, pero ha señalado que no es a él a quien le reclaman dar pasos. "No hemos hablado de presupuestos porque la llave para que nos sentemos en la mesa sólo la tiene el Gobierno español", ha indicado Tardà.

"Ahora el Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer: se tiene que mover", ha resumido el líder de Podemos, dando acuse de recibo al mensaje transmitido por Junqueras. Iglesias, que ha señalado que el grado de coincidencia con ERC es "amplio", ha asegurado que la reunión ha sido muy positiva pero que ahora tiene que negociar el Gobierno. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha asegurado en referencia tanto a su formación como a ERC, "seguimos comprometidos con negociar y hablar".

Iglesias también ha tenido palabras para los presos, después de explicar que se había reunido con todos ellos: "Deberían estar en la calle haciendo política", ha expresado, apostillando que espera que sea "la última vez" que tiene que verse con rivales políticos en la prisión.

Reunión buscada por ambos

El secretario general de Podemos ha llegado a la prisión de Lledoners poco después de las cuatro de la tarde. A la reunión mantenida con el líder de ERC Oriol Junqueras le han acompañado, por parte de su partido, el teniente de alcaldía de Barcelona Jaume Asens y la diputada de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín. Por parte de los independentistas ha acudido también el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, y el diputado en el Congreso Joan Tardà.

En el punto principal de la agenda de Iglesias figuraba la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que su formación acaba de pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Unas cuentas que requieren del visto bueno de al menos uno de las dos formaciones independentistas catalanas, y la abstención de la otra. Podemos confía en poder mover a ERC del actual 'no' al 'sí', para lo cual exhibe diferentes medidas de corte social pactadas con Sánchez a cambio de su apoyo a las cuentas, como la regulación de alquileres, la extensión de las bajas por maternidad y paternidad o la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros.

Los republicanos, por contra, reclaman al Ejecutivo central un "gesto" sobre la situación de prisión en la que se encuentran los nueve independentistas, 4 de su partido, otros 4 de JxCat y el presidente de Òmnium no alineado con ninguna formación. Según ha explicado Tardà, los independentistas tendrían suficiente con que el Gobierno instase a la Fiscalía a rebajar la acusación contra todos ellos. Sin embargo, Tardà se ha abierto a "analizar" otros gestos que puedan venir.

ERC, por "no normalizar"

Fuentes de la formación republicana explican su rechazo a las cuentas asegurando que no están dispuestos a "normalizar" la situación en la que se encuentran, algo que entienden que harían entrando en una negociación presupuestaria al uso. Con la reunión de este viernes, ERC quería sondear el grado de compromiso de Podemos para presionar al Gobierno de Sánchez a favor de un referéndum pactado sobre la independencia y el fin de la vía penal contra ellos.

Aprovechando la misma visita a prisión, Iglesias también ha visto a Jordi Sànchez, presidente del grupo de JxCat y expresidente de la ANC, y a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ambos encarcelados desde hace un año por su participación en la manifestación del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía.

Este viernes, el Ejecutivo ha negado que Iglesias acudiese a Lledoners a negociar en nombre del Gobierno, sino en nombre propio y de su formación, pero lo cierto es que tanto ERC como JxCat han asumido que el líder de Podemos será su interlocutor para tratar sobre el proyecto presupuestario.