La Mesa del Parlament da por buenos para las comisiones los votos de JxCat que no acepta para el pleno

Conforme el Parlament trata de deshacer la madeja judicial de las suspensiones de diputados dictadas por el Supremo va tejiendo una normativa interna igual de enmarañada y, a veces, difícil de comprender. Eso es lo que ha pasado este martes, cuando la Mesa ha decidido aceptar para las comisiones parlamentarias los cuatro votos de JxCat que la semana pasada rechazó que pudieran ser contados en el pleno.

Gracias a los cuatro votos de los miembros independentistas, los cuatro diputados de JxCat que se han negado a ser sustituidos sí contarán para las mayorías de las comisiones. Para ello, JxCat y ERC se agarran al criterio expresado por los letrados de la Cámara, que aseguraron que en las comisiones debían computarse los escaños obtenidos en las urnas por cada grupo. Sin embargo, la decisión deja al Parlament en la paradoja de que el independentismo tiene mayoría o no dependiendo de si la votación se produce en las comisiones o en el pleno.

Esto significa que, si se produce un empate en una comisión, la presidencia de esa comisión deberá contar los votos de todos los diputados, incluyendo los de los cuatro procesados de JxCat cuya delegación de voto fue rechazada. Esta situación ya se produjo a principios de septiembre, cuando la diputada del PSC Assumpta Escarp acabó suspendiendo una comisión hasta conocer el criterio letrado sobre los votos que debía contar.

Fue entonces cuando los letrados observaron que debía contarse los salidos de las elecciones, aunque la situación cambió el pasado dos de octubre, cuando el pleno rechazó la suspensión de los diputados y habilitó una nueva vía para hacer una "designación" de voto sobre otro parlamentario. Por eso, en vista de la nueva situación, los letrados advirtieron la semana pasada que los diputados que no se hubieran acogido a esta designación, como es el caso de los cuatro de JxCat, no podían votar.

La oposición, por su parte, ha tachado la decisión de "inchoerente". El PSC, de hecho, ha reclamado un informe jurídico a los letrados sobre esta cuestión, que ha sido rechazado por la mayoría de la Mesa. La portavoz socialista Eva Granados ha asegurado que pedirán una reconsideración para volver a exigir el informe jurídico, al entender que la situación ha cambiado desde que la Mesa rechazara la delegación de voto de Carles Puigdemont y sus tres compañeros encarcelados.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha anunciado que sus presidentes de comisión no aceptarán ninguna de las decisiones tomadas por la Mesa ni el pleno respecto a las suspensiones, y que contarán como suspendidos tanto a los cuatro diputados de JxCat como los otros dos de ERC. Por esta razón, ha explicado el diputado, devolverán las votaciones a la Mesa cada vez que se produzcan empates en comisiones. Por contra, desde el PSC han negado que tengan pensado no seguir el criterio de la Mesa desde sus presidencias. "Nosotros no desobedecemos", ha asegurado Granados.