Torra reafirma ante el Parlament la retirada de apoyo a Sánchez: "No traficamos con la dignidad"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido este miércoles ante el pleno del Parlament para volver a denunciar los escritos de acusación contra los líderes independentistas procesados por rebelión que se conocieron el pasado viernes. Torra ha utilizado su intervención para reafirmar también la ruptura del independentismo con el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Cómo pueden creer que aprobaremos algún presupuesto mientras continua la represión y la vulneración de derechos?", ha preguntado.

La retirada de los apoyos del independentismo, ha asegurado Torra, hará que ninguno de los dos partidos con representación en el Congreso, ERC y PDeCAT, entren ni siquiera a negociar el proyecto de cuentas del Ejecutivo central. "No lo haremos mientras dure la represión. Que sepa todo el mundo que nosotros no traficamos con la dignidad ni con la democracia", ha asegurado el jefe del Govern, quien ha recordado que ya dio un ultimátum al presidente Sánchez para que propusiera un mecanismo democrático para solucionar el conflicto catalán.

"Este pleno no podía comenzar como si no pasara nada", ha indicado Torra para explicar su excepcional competencia ante la Cámara un día de sesión ordinaria. El president ha interpelado directamente a los diputados de la oposición para reclamarles que se pronuncien sobre la situación que están viviendo sus compañeros. "¿De verdad hay diputados que piensan seguir mirando hacia otro lado? Son sus compañeros, amigos en algunos casos, han hablado con ellos, han bromeado", les ha inquerido Torra.

Por esta razón el jefe del Govern ha anunciado que, en colaboración con el conseller de Exteriors, Ernest Maragall, la Generalitat "intensificará" la acción exterior para explicar a las cancillerías europeas la situación de "injusticia", ha dicho, que se vive en España ante el juicio a los líderes independentistas. Torra ha esgrimido argumentos como la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado por el juicio de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales, conocida este martes, o la inédita rectificación del Tribunal Supremo del fallo sobre el llamado impuesto de las hipotecas.

Esto, a juicio de Torra, desacredita a la justicia española. Una situación que el Govern quiere utilizar en el juicio contra los independentistas para "acusar al Estado". " Yo estoy aquí para acusar al Estado", ha reiterado, "nuestros compañeros son inocentes y nuestra causa es justa".

"Salga de la mentira de TV3"

La jefa de la oposición Inés Arrimadas ha respondido al president asegurando que es falso que Europa acepte el relato de los independentistas. La líder de Ciudadanos ha leído partes de la sentencia de Schleswig-Holstein, con la que Alemania negó la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, para ilustrar que el tribunal no le consideraba perseguido por sus ideas. También ha puesto como ejemplo en el mismo sentido la expulsión del PDeCAT del partido de los liberales europeos ALDE.

"Salgan de la mentira del pruses y de TV3" [sic], le ha reclamado, tras asegurar que el bloque independentista le provoca "lástima", porque se cree "sus propias mentiras". Arrimadas además ha acusado a Torra de ser "el abogado de Otegi" y de haberse "olvidado de las víctimas del terrorismo", afirmación a la que ha añadido que "los comandos separatistas" le pasarán por encima.

Por su parte el líder del PSC Miquel Iceta ha lamentado que el independentismo vincule los presupuestos "a un juicio que aún no se ha producido". Sobre la acusación de Torra de que el Gobierno no se había movido suficiente para evitar altas acusaciones en el juicio contra los líderes independentistas, Iceta ha asegurado que la acusación desde la oposición de la derecha española es precisamente la contraria, y que algunos miembros del Gobierno han considerado que no hubo violencia. "Ustedes sabrán qué le conviene más a Catalunya", ha resumido el socialista.