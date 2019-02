Torra pide al Gobierno un relator internacional y hablar sobre autodeterminación para tramitar los Presupuestos

Junts per Catalunya considera que la manifestación que PP, Ciudadanos y Vox celebraron este domingo en la plaza madrileña de Colón fue "un fracaso estrepitoso". Por esta razón, la formación considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería volver a medir sus fuerzas y las de los partidos contrarios a la negociación con la Generalitat, y retomar el diálogo dado por roto el viernes.

JxCat y el PDeCAT, las expresiones postconvergente en el Parlament y Congreso respectivamente, se han reunido este lunes para analizar el escenario tras la manifestación en Madrid. "No había millones de personas contra el diálogo como nos decían", ha indicado el portavoz del grupo parlamentario independentista, Eduard Pujol remachando que, de la manifestación, "es más importante lo que no sucedió que lo que sucedió".

Constatado el "fracaso de quienes calentaron la manifestación", la formación considera que el Gobierno debería aprovechar las "pocas horas que le quedan horas", hasta el miércoles cuando se votan las enmiendas a los presupuestos, para "rectificar su decisión sobre romper el diálogo". Si eso no pasa, ha subrayado Pujol, no se retirarán las enmiendas. De momento este lunes consideran que no hay "ningún elemento" para dejar de vetar los presupuestos del Gobierno.

Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fijado como condiciones para aprobar los presupuestos a Pedro Sánchez que concreten la figura de un "relator internacional" para facilitar el diálogo, que se abran a debatir el derecho a la autodeterminación y que pongan fin a la "represión". "Estos son los mínimos", según el president, para tramitar las cuentas de 2019.

De entre los tres requisitos, Torra ha subrayado el de la autodeterminación. "No tramitaremos los presupuestos si en el papel que se nos presenta no está el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha expresado. Los independentistas exigen que la autodeterminación figure como uno de los temas de diálogo con el Gobierno, algo que, aseguran, llegó a estar contemplado el pasado miércoles. "En estos ocho meses no hemos sabido cuál es la propuesta que tiene el Gobierno para los catalanes", ha remarcado Torra.

"Ya saben nuestras condiciones", ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio en la que ha criticado que el Gobierno central no ha entrado a negociar las cuentas con los partidos independentistas catalanes. "¿Se han sentado con nosotros a explicarnos los Presupuestos? Nosotros los hemos explicado [los de la Generalitat] en varias reuniones a los comuns. ¿Por qué, si no los tenían garantizados, llevan los Presupuestos a tramitar?", ha cuestionado.

También ha censurado que el Gobierno central pusiera como condición la tramitación de los PGE para continuar dialogando con el Govern, y lo ha vuelto a comparar con la negociación de las cuentas catalanas: "Nosotros no los hemos condicionado a sentarnos en una mesa".

Torra ha pedido "que el diálogo del que hablamos durante meses aterrice y lo pongamos sobre papel", por lo que ha demandado un calendario para avanzar en la propuesta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga para Catalunya, que dice desconocer.

En el PDeCAT, que este lunes ha celebrado una reunión de su Ejecutiva, este lunes salían a subrayar la posición de sus socios de JxCat. "Si el PSOE opta por un gobierno que quiera abordar el conflicto catalán, estaremos dispuestos que pueda acabar la legislatura", ha indicado el presidente de la formación, David Bonvehí. La formación, que controla los diputados postconvergentes en el Congreso, asegura que se único compromiso es con la autodeterminación de los catalanes, por lo que solo apoyarán a Sánchez si acepta hablar sobre ese asunto.

Torra pide que se garantice su seguridad en Madrid

El president ha pedido también al Gobierno que le garantice la seguridad cuando acuda este martes a la primera sesión del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, como hizo la Generalitat, ha dicho, con el presidente Sánchez por el Consejo de Ministros del pasado diciembre en Barcelona. El día después de la concentración por la unidad de España secundada por PP, Ciudadanos y Vox en la capital, el presidente catalán ha asegurado que "ir a Madrid con estas condiciones tiene su riesgo".

Torra ha indicado que, si hubiera una sentencia condenatoria del caso del "procés", prepararía una "respuesta democrática" desde el Parlament, sin prever que sea la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas.