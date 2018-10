Los letrados del Parlament consideran que la delegación de voto de los diputados de JxCat no les permite votar

Los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el auto del juez Llarena no pueden votar si no designan a un diputado que lo haga por ellos. Así lo han considerado este lunes los letrados del Parlament, que han emitido un informe indicando que la delegación de voto de Carles Puigdemont y sus compañeros el pasado jueves no se adecua a la resolución aprobada por el Parlament para garantizar las mayorías.

De esta forma, los cuatro miembros de JxCat deberían registrar unos documentos de delegación como los que ya presentaron los diputados de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva, que sí se acogían al mecanismo previsto por el pleno para ser sustituidos. De no hacerlo, los letrados consideran que sus votos no serán válidos, pese a que el pleno rechazó el pasado martes que estuvieran suspendidos.

Los letrados consideran en su informe que los documentos presentados el pasado jueves por Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull no se acogen al mecanismo previsto por el pleno para ser sustituidos sino que simplemente informan sobre una delegación de voto anterior. A juicio del cuerpo jurídico, esta delegación quedó sin efecto tras el auto del Tribunal Supremo, dictado el pasado mes de julio, por lo que las delegaciones ya no son válidas.

La situación estatutaria de Puigdemont y los otros tres parlamentarios generó una enorme controversia la semana pasada, en medio del debate de política general del Parlament de Catalunya, que quedó aplazado hasta este martes. La semana comenzó con un supuesto acuerdo entre JxCat y ERC para declarar a los diputados no suspendidos pese al auto de Llarena y, posteriormente, para habilitar un mecanismo de "designación" mediante el que mantener su actual número de representantes.

Pese a esto, JxCat se negó en un primer momento a acogerse a aquella previsión, considerando que no estando sus diputados suspendidos podían mantener el voto delegado como hasta el momento. La situación de bloqueo se superó cuando presentaron ante la Mesa unos documentos firmados en los que los cuatro diputados se remitían al acuerdo del pleno para volver a delegar el voto. Una vez obtenidos, ERC aceptó tramitar la delegación de voto, que fue aprobada por la Mesa.

Los letrados vienen ahora ha negar que esos votos delegados puedan tener validez jurídica si no hay una designación efectiva. Alertan además de que, de no plegarse, los votos emitidos no solo podrían ser considerados inválidos sino además vulnerar los derechos del resto de diputados.

El PSC ya ha anunciado que impugnará los votos de estos diputados si no aceptan la designación. El pleno en el que se votarán las iniciativas del debate de política general de la semana pasada, previsto para este martes, vuelve a pender de un hilo.

