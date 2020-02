La oposición arremete contra la alcaldesa de Vic por pedir que se hable en catalán a personas que "no parecen catalanas"

Los grupos de la oposición en el Parlament de Catalunya han arremetido este miércoles contra la alcadesa de Vic y diputada de JxCat, Anna Erra, por una pregunta dirigida durante la sesión de control a la consellera de Cultura. Erra defendía la campaña "No me cambies la lengua", que reclama no hacer distinciones en el empleo del catalán por el origen del interlocutor, cuando se ha referido a personas que "por su aspecto físico o nombre no parecen catalanes".

"Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente nacida fuera que quiere y necesita aprender catalán. Y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar siempre en castellano con quien por su aspecto físico o por su nombre no parece catalán", han sido las palabras pronunciadas por Erra.

Estas palabras no han gustado a partidos de la oposición como Ciudadanos, PSC o Catalunya en Comú, que se han lanzado contra la diputada. Por parte de Inés Arrimadas la expresión ha sido calificada de "xenofobia y supremacismo".

Esta diputada del partido de Puigdemont habla de "catalanes autóctonos" y pide no dirigirse en castellano a "personas que por su aspecto o su nombre no parecen catalanas". Pura xenofobia y supremacismo.



Así le contesta

También el grupo socialista se ha referido a la polémica por boca de su diputado Òscar Ordeig, que ha "alertado de la peligrosidad de valorar a las personas por su imagen o su aspecto".

❌L'alcaldessa de Vic demana als catalano-parlants que no canviïn al castellà quan tinguin davant a una persona que "pel seu aspecte físic o el seu nom"sembli que no és català.



Així li ha contestat el diputat del #PSC

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha asegurado que "abrir el debate de quién parece o no parece catalán es desconocer que Catalunya es diversa" y ha calificado las palabras de Erra de "discurso racista".

Obrir el debat de qui sembla o no català és desconèixer que Catalunya és diversa i mestissa. És un discurs racista del qual tothom s'hauria de desmarcar.https://t.co/4Y5bzGyMaj — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) February 12, 2020

Por su parte, la interpelada por la alcaldesa de Vic, la consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, ha hecho una valoración positiva de la campaña que, según ha descrito, persigue que los catalanoparlantes "mantengan el catalán ante personas que por sus rasgos o signos distintivos no sepan si saben o no catalán".

No me cambies la lengua es una campaña lanzada por la dirección general de Política Lingüística de la Generalitat en septiembre pasado, haciendo suya una actividad iniciada en Twitter por la activista por la lengua Rosario Palomino. La acción persigue que los catalanoparlantes se dirijan en catalán a cualquier interlocutor, debido a la costumbre de muchos de ellos de utilizar el castellano por defecto ante personas que perciben como de origen no catalán.