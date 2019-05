Los peritos de la Fiscalía admiten que su cálculo sobre el coste de abrir colegios el 1-O tiene "errores que se compensan"

Un tercio de los casi tres millones que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran malversación de fondos públicos ha pasado este jueves el examen de una prueba pericial en el juicio del procés. Se trata de los 900.906,70 euros que, según un informe de los peritos de Ibertasa y la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), costó abrir el 1-O los 2.259 locales –entre los que también había centros privados– habilitados como puntos de votación el 1-O.

La sesión ha supuesto un choque entre los dos peritos de Ibertasa y Segipsa, propuestos por las acusaciones, y los dos peritos del Colegio de Arquitectos de Barcelona propuestos por las defensas, que han defendido que no se puede calcular un coste respecto a la apertura de los centros. Los cuatro han comparecido a la vez, y además de responder a las preguntas de las partes, se han criticado mutuamente por las metodologías usadas en sus respectivos informes.

Hasta tal punto han llegado las críticas de los peritos de la defensa que el perito de Ibertasa José Manuel Cámara, propuesto por la Fiscalía, ha admitido que su informe recoge superficies de centros de votación muy dispares: las hay, ha concretado, tanto de 73.000 metros cuadrados como "de once o trece metros". "Los errores por un lado se compensan por el otro, nos importa el total, no el valor de la unidad", ha argumentado ante la estupefacción de los peritos de la defensa.

"¿Cuándo hay un valor catastral disparatado por lo bajo no les molesta?", ha reprochado Cámara a sus colegas. La media de superficie utilizada en los centros de votación el 1-O fue de 2.494 metros cuadrados, según Segipsa e Ibertasa.

La crítica de los peritos de la defensa a los métodos empleados por Ibertasa y Segipsa para su informe no se ha quedado en la desproporción de superficies analizadas. En este sentido, el perito Jordi Duatis ha indicado que en varios centros los peritos de las acusaciones han usado para su cálculo la superficie y el valor catastral de todo el colegio, no solo del espacio destinado a la votación. Esto ha llevado a que se incluyan los 73.000 metros cuadrados que ocupa el colegio de la Escuela Industrial de Barcelona.

"Es de sentido común, todo el mundo sabe que en un proceso electoral utilizamos una parte de la planta baja, no los ocho pisos que tiene por encima o los tres sótanos", ha abundado Duatis. Pero la censura más importante de los peritos de la defensa se basa en que los técnicos de las acusaciones han hecho su cálculo como si todos los 2.000 puntos de votación –en los que hay colegios públicos pero también ayuntamientos, centros privados, residencias o centros cívicos– pudieran alquilarse en el mercado como un inmueble privado.

En este sentido, los peritos de las acusaciones han explicado que la cifra de 900.906,70 euros se obtiene a partir de un cálculo basado en "un valor potencial si los locales se ponen en el mercado vía concesión o arrendamiento". "Es evidente que los centros están fuera del mercado inmobiliario, utilizamos un concepto de renta equivalente", han añadido Cámara y el perito de Segipsa Carlos Irrasi. Según ambos peritos, la cifra que han proporcionado al tribunal es "el cálculo de un valor razonable pero no es el valor de mercado".

Duatis y el otro perito de la defensa, Joan Güell, han tildado de "mero ejercicio teórico" los métodos empleados por Segipsa. "No existe posibilidad de arrendamiento civil en edificios públicos y la posibilidad de lucro cesante tampoco existe", han remarcado. "Si un restaurante cierra un día tiene lucro cesante, pero los colegios no. Si no se hubiera celebrado la votación, los colegios tampoco hubieran sufrido ningún cambio patrimonial", ha agregado Duatis. De ahí que la conclusión de estos peritos sea que no se puede calcular el coste de abrir centros públicos el 1-O. En consecuencia, tal y como sostienen las defensas, no cabría incluir los 900.906,70 en el monto de la presunta malversación.