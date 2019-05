Los presos independentistas entregan sus credenciales en el Congreso y el Senado

Los cuatro presos elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JxCat, han acudido este lunes al Congreso, donde han llegado poco después de las 10 de la mañana, para realizar los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados.

Los electos, que están en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, han entrado en cuatro coches directamente al aparcamiento de la Cámara, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un fuerte dispositivo policial.

El primero en llegar ha sido Raül Romeva al Senado, donde se ha encontrado con representantes de su partido. Fue el senador más votado durante las pasadas elecciones del 28A en Barcelona y el único de los presos que ha accedido a la Cámara Alta. El exconseller de Acció Exterior ha realizado los trámites en algo más de siete minutos, tras los cuales ha sido conducido de nuevo al aparcamiento del Senado y ha sido despedido con un aplauso por sus compañeros de grupo.

Raül: "Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!" pic.twitter.com/yGlKpckunw