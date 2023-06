El PP se abre a hacer alcalde a Collboni en Barcelona si no incluye a Colau en el Gobierno

Los ministros socialistas dicen que me he entregado al partido de Puigdemont. Mienten. ¿Tienes dos minutos para saber la verdad?



Te doy un adelanto: Depende del PSOE (el partido que gobierna en la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont) que Trias y Colau no estén… pic.twitter.com/w7T7BycITV