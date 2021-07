Catalunya estima que el 40% de los positivos y sus contactos no cumplen correctamente la cuarentena

Las autoridades sanitarias estiman que en torno a un 40% de quienes deberían cumplir cuarentena –esto es, los positivos y sus contactos– no lo hacen correctamente. Esta cifra, que ya se detectó de forma parecida el pasado verano, con los primeros rebrotes de julio, la han dado a conocer este fin de semana tanto la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, como el director de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, Xavier Llebaria.

Cancelado el festival Acampada Jove por la "explosión de contagios" en Catalunya

Saber más

La comunidad autónoma sigue con las incidencias más elevadas de España, con 753,91 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. “Cuando somos contacto o somos casos positivos debemos quedarnos en casa, no solo por nosotros, sino también por el sistema sanitario”, advirtió Cabezas en una entrevista en TV3. Actualmente los centros de salud se encuentran colapsados y la Generalitat se ha visto obligada a cambiar sus protocolos: desde esta semana los contactos de un positivo, los que no presenten síntomas, se tienen que autoconfinar. “Necesitamos recuperar la atención primaria para quienes la necesitan”, insistía Cabezas, que ha recordado que desde Sant Joan, el pasado 23 de enero, su s consultas se han multiplicado por cinco.

Nuevas medidas a la vista

En el contexto de curva ascendiente, el presidente del Govern, Pere Aragonès, ha constatado que la epidemia se ha disparado "de manera explosiva" y que los casos empiezan a aumentar de forma significativa en los hospitales. "No estamos en un momento bueno", ha avisado.

Aragonès ha anunciado que el Ejecutivo tomará "nuevas medidas para mitigar el número de contagios que se están produciendo", aunque intentarán, ha dicho, hacer un equilibrio con "la vida social, económica y emocional" de la población. Las nuevas acciones se anunciarán este lunes o martes. Aragonès y el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, se han reunido este domingo con trabajadores del Hospital Universitario de Bellvitge, en l’Hospitalet.

En la misma línea, el consejero Argimon también ha hablado de un crecimiento muy explosivo y rápido de los contagios. El titular de Salud ha alertado de que la variante Delta es la predominante y es mucho más transmisible. "Sabemos que tenemos un cambio en el patrón epidemiológico respecto a oleadas anteriores. Se da en gente mucho más joven, mayoritariamente por su edad no vacunada y grupos de edad de entre 40 y 49 años, muchos de ellos con una dosis de la vacuna". Sobre la variante Delta, Argimon también ha explicado está por encima del 60% en todo el territorio.

Dudas sobre los festivales

En cuanto a la celebración de festivales de música multitudinarios en pleno auge de contagios, por primera vez ha habido voces desde las autoridades sanitarias que se lo han empezado a cuestionar. En menos de diez días se han celebrado el Vida Festival, en Vilanova i la Geltrú, el Canet Rock, en Canet de Mar, y el Cruïlla, en Barcelona. Todos ellos con un mismo plan epidemiológico aprobado por la Generalitat: el cribado previo con tests de antígenos y, una vez dentro, el uso de mascarilla. La Acampada Jove, prevista para el fin de semana que viene, anunció este sábado su cancelación.

Argimon ha reconocido que no es partidario de que "festivales muy multitudinarios se vuelvan a producir en las próximas semanas". El consejero ha afirmado que a pesar de lo que considera una buena organización, ha habido imágenes que no les han gustado nada. "Cuando el Procicat (el comité que gestiona la pandemia en Catalunya] autoriza los festivales lo hace partiendo de dos estudios: el del Apolo y el de Sant Jordi, pero una cosa es un ensayo clínico y una cuando lo llevas a la vida real". En este sentido, ha afirmado que a las cuatro o las cinco de la mañana es más complicado mantener la mascarilla al 100%, algo mucho más arriesgado en una situación con la proliferación de la variante Delta.

En términos muy parecidos se expresó Cabezas: “Hemos visto algunas imágenes de los festivales que no nos han gustado. Es cierto que se han aprobado por el Procicat, que es el comité que regula estas cosas. Han tenido un plan que no incluye solo antígenos sino también uso de mascarilla, que estén al aire libre…”. “Cuando se aprueban tienen plan específico bien hecho pero la incidencia era una determinada, lo que pasa es que a las cuatro de la madrugada y si has tomado una cerveza no se acaba de cumplir el plan”, ha manifestado.