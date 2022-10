Sectores de Junts piden la dimisión del diputado Dalmases tras el informe sobre su bronca a una periodista

Sectores de Junts piden la dimisión del vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Francesc de Dalmases, después de que el expediente informativo elaborado por la abogada Magda Oranich haya determinado que el dirigente tuvo una actitud “incorrecta” al abroncar a una periodista tras la entrevista del programa 'FAQs' de TV3 a Laura Borràs el pasado mes de julio.

El documento interno que Junts encargó a Oranich para que recogiera información sobre la bronca de Dalmases a la subdirectora del programa 'FAQs' de TV3, desvelada por elDiario.es, concluye que la periodista “se sintió intimidada” pese a que el diputado “asegura que no intimidó a nadie”.

“Hoy se debería haber celebrado una ejecutiva y no se ha hecho. Hay que ver cómo se canalizará este malestar. De momento, no está claro”, apuntan fuentes de Junts consultadas por Europa Press, que admiten que hay “mucho malestar” en el grupo parlamentario y en diferentes cuadros territoriales del partido. Estos sectores reclaman que se celebre lo antes posible una ejecutiva para abordar cómo proceder al respecto.

Aunque no hay una petición formal de que se reúna la ejecutiva de forma extraordinaria, otras fuentes aseguran que “hay muchos que defienden la conveniencia” de hacerlo y explican que el “malestar” entre diferentes sectores de Junts se ha acentuado tras la carta de Dalmases, en la que cuestiona el informe de Oranich, y después de que la abogada haya asegurado que ha recibido presiones por parte de la presidenta de Junts, Laura Borràs.

Oranich ha reconocido las presiones durante una entrevista en Rac-1. “No quiero decir que sí… Pero sí”, ha explicado. “He hecho cientos de informes y nunca he tenido quejas. Siempre he intentado ser objetiva y lo que me suelen decir es que soy demasiado blanda”, ha argumentado. “Si alguien cree que al encargar el informe éste tiene que ser como se quiere, vamos mal”.

La abogada ha apuntado a Borràs posteriormente, al ser preguntada sobre si está en contacto con la dirigente de Junts, que tiene a Dalmases como su mano derecha. “Hace días que no hablamos. Me dijo que no me hablaría más porque no estuvimos de acuerdo en una cosa concreta. Yo si hago un informe lo hago con plena libertad. Si no, no cojo la responsabilidad. Es como si tú haces un programa y te dicen lo que tienes que decir… No puede ser”.

Desde sectores de Junts argumentan la necesidad de que se reúna la ejecutiva para afrontar “el conflicto y sin pensar que el paso del tiempo lo acabará resolviendo”. Dalmases, dirigente del núcleo de confianza de Laura Borràs, también está a la espera de que el Parlament convoque la comisión de estatuto del diputado que podía acordar una sanción.

Las voces críticas de Junts consideran que “no se está ante un caso aislado y podría ser una pauta de conducta” por parte del diputado, ya que periodistas de distintos medios públicos y privados también han desvelado presiones de Dalmases. “Hay personas de otros grupos parlamentarios”, apostillan las citadas fuentes, que urgen al secretario general de Junts, Jordi Turull, a resolver esta situación.