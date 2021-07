La explosión de casos de coronavirus empieza a notarse en los hospitales de Barcelona

El aumento explosivo de casos de covid-19 de los últimos días en Barcelona empieza a notarse en los hospitales, sobre todo en Urgencias, según indican varios centros consultados por la agencia ACN. Algunos también empiezan a registrar un ligero incremento de los pacientes ingresados, como el Hospital Vall de Hebrón o el del Mar.

Actualmente hay 544 pacientes ingresados en Catalunya; 68 más que en la última semana de junio. La quinta ola del coronavirus está impactando sobre todo en la atención primaria –que también ha asumido el rastreo y la vacunación masiva-, ya que la mayoría de casos son leves o asintomáticos. El grupo de investigación BIOCOMSC prevé que esta semana lleguen a los hospitales los casos graves de la semana de San Juan, con la incógnita de los efectos de la variante delta.

En el Hospital Vall de Hebrón han llegado durante los últimos días más pacientes a Urgencias, personas no vacunadas o con una sola dosis, a pesar de que fuentes del centro indican que por ahora se trata de una situación controlada. Este aumento se traduce en un "ligero incremento" de ingresos en planta y en las UCI. Hay 17 personas a la unidad de críticos, siete más que el pasado viernes.

En el Hospital de Mar también están notando desde hace unos días un ligero aumento de pacientes con sospecha de covid que llegan a Urgencias. Este incremento, apuntan desde el centro, se está traduciendo en más ingresados en planta. Actualmente hay 20 personas hospitalizadas por covid-19 en este hospital. De estas, 17 tienen menos de 45 años y siete de ellos son menores de 40. La mayoría son personas que no estaban vacunadas -porque todavía no les tocaba por edad o porque no habían querido vacunarse- o bien personas con una sola dosis inoculada.

En el Hospital Clínic también están notando un aumento del número de pacientes que llegan a Urgencias respecto a hace dos semanas, si bien la mayoría no se quedan ingresados por ahora. Ante la situación epidemiológica actual en Barcelona, el hospital ha dado marcha atrás en la normativa de visitas a familiares ingresados a unidades no Covid y cada paciente solo puede recibir ahora un visitante, que tiene que ser siempre el mismo, durante una hora al día. El centro recomienda las visitas solo cuando sean estrictamente necesarias y recuerda que si se tienen síntomas de la covid-19 no se pueden hacer. La medida se aplica a partir de este lunes y se revisará en una semana.

En el Hospital de Sant Pau hay 38 personas ingresadas, siete de las cuales en las UCI. En este caso, son personas mayores con patologías previas. Durante el fin de semana se han atendido 38 personas en Urgencias y seis han pasado la noche en el hospital. Esta cifra, por ahora, significa un ligero repunte respecto a los casos de la semana pasada. El hospital mantiene la planta dedicada a enfermos de Covid-19 y una zona de camas extra por si hiciera falta volverlas a usar.

El BIOCOMSC prevé que esta semana lleguen a los hospitales los casos graves que se contagiaron durante la semana de San Juan. En una información publicada en su cuenta de Twitter, el grupo de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya indica que estos datos serán "muy importantes" para ver los efectos de la variante delta sobre el porcentaje de hospitalizaciones. Del 25 de junio al 1 de julio, se han diagnosticado 21.658 casos en Cataluña, casi cinco veces más que la semana anterior, cuando se detectaron 4.559.