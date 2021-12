Un joven denuncia una agresión homófoba en el Eixample de Barcelona

Un joven ha asegurado haber sufrido una agresión homófoba durante la madrugada del domingo a lunes en la calle Diputación de Barcelona, en el barrio del Eixample.

El chico ha explicado en las redes sociales que, cuando volvía a casa después de salir de fiesta, hacia las 4 de la madrugada, unos jóvenes le pidieron un pitillo. Él se lo denegó y siguió andando. A continuación solo recuerda recibir un fuerte golpe en la cabeza seguido del grito "maricón", y cayó al suelo sangriento. Otro joven lo ayudó y avisó los servicios de emergencias. Una patrulla de Mossos se acercó al lugar pero no encontró los supuestos agresores. El joven fue atendido en un hospital público de la capital catalana.

"He conocido cómo es la homofobia en nuestro barrio", ha lamentado la víctima en una publicación. "Antes no pensaba que fuese muy importante pero esto me ha tocado personalmente", ha añadido.

El concejal de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha reaccionado en las redes a esta nueva agresión homófoba y ha explicado que la Oficina por la No Discriminación del consistorio ha activado sus protocolos para ofrecer apoyo jurídico y psicosocial a la víctima. El chico tiene previsto denunciar el caso en los Mossos este martes.