Uno de cada tres municipios catalanes incumplen el límite de consumo de agua obligado por la sequía

El 36% de los municipios que tienen restricciones de agua por la sequía incumplen los máximos de consumo que fija la Generalitat, que se sitúa en 230 litros por habitante al día. Según datos publicados por la Agencia Catalana del Agua (ACA) este miércoles, más de la mitad de los municipios, un 56%, con un 90% de la población, sí cumplen los umbrales de consumo. El 8% restante no ha aportado datos.

El dilema del césped, amenazado por las sequías y a la vez apreciado para 'refrescar' las ciudades

Más

De hecho, el director de la ACA, Samuel Reyes, ha informado de que el organismo ha abierto una treintena de expedientes sancionadores a ayuntamientos que no han presentado los datos requeridos, sin especificar de cuáles se trata.

De los 634 municipios que es abastecen de las cuencas internas, uno de cada tres supera las dotaciones de agua fijadas por el Govern. Los motivos de los incumplimientos, según ha explicado Reyes, son “difíciles” de determinar dado que responden a casuísticas “muy diversas”. Sin embargo, el listado publicado por la ACA muestra que los consumos más elevados de agua se producen en poblaciones pequeñas, urbanizaciones o municipios turísticos. La única capital de comarca que sobrepasa el límite establecido es Ripoll, con 265 litros por habitante y día.

En el caso del sistema que depende de las cuencas Ter-Llobregat, que, entre otros, abastece al municipio de Barcelona y su área metropolitana, el pasado mes de mayo sobrepasaron el umbral de 230 litros algunas poblaciones como Sant Esteve Sesrovires (394 litros) , Matadepera (363) o Cubelles (325). Es el caso también de municipios como Castellet y la Gornal (427), Vilobí del Penedès (421) o Pacs del Penedès (383). Otras poblaciones, en este caso de costa y turísticas, que también se situaron muy por encima de las dotaciones fijadas en mayo fueron Lloret de Mar (254), Port de la Selva (271) o Begur (324) .

Sin embargo, los datos publicados por la ACA señalan que más de la mitad de los municipios de las cuencas internas de Catalunya están haciendo los deberes. Éstos representan más de un 90% de la población. En Barcelona, el mes de mayo el consumo se situó en los 168 litros por habitante y día. En otros grandes municipios del AMB, el consumo de agua el mes pasado también se situó por debajo de los 200 litros: en Hospitalet de Llobregat (140), en Badalona (147), Sabadell (156) o Terrassa (200).

Datos “difíciles” de recoger

Los datos publicados por la ACA llevaban tiempo esperando debido al contexto actual de sequía y las restricciones impuestas desde el Gobierno. En este sentido, Reyes ha apuntado que el organismo ha tardado en hacerlas públicas por la “complejidad” de recogerlas, ya que éstas varían según las casuísticas concretas de los municipios.

Por ejemplo, en algunos municipios de costa o turísticos la población es estacional y los consumos varían según el mes del año, lo que dificulta la agregación de los datos. En Barcelona, el pasado verano se pasó 1,7 millones de habitantes a 1,4, según ha señalado Reyes.

Por otro lado, también entra en juego el peso del sector agrícola, ganadero o industrial en los consumos de agua de las ciudades y pueblos. Según ha explicado Reyes, existen municipios que tienen consumos industriales que superan los 50 litros por habitante y día, como es el caso de Martorell, mientras que en otras ciudades donde no hay tanta industria el consumo es de 10 litros. En los casos en que la industria consume de forma elevada, la ACA pide a los ayuntamientos que presenten los datos de consumo urbano e industrial por separado.

En cuanto a los municipios con industrias ganaderas potentes, como en Pirineo y Prepirineo, los consumos de agua pueden llegar a tocar los 2.000 litros por habitante y día. En estos casos, Reyes ha afirmado que también se separan los datos para que el peso del consumo ganadero no perjudique a las cifras del consumo urbano.

Sanciones y subvenciones por los ayuntamientos

Entre las causas de los excesos en el consumo de agua también se encuentran los escapes, que, según ha señalado Reyes, se dan en puntos concretos de la red, o de forma continuada en redes muy envejecidas. Es el caso de municipios como Cabrera de Anoia o Cervelló. Ante esta situación, el Govern aprobó este martes una línea de subvenciones dotada con 50 millones de euros por los ayuntamientos para ayudarles a reparar o mejorar la red de suministro de agua.

Sin embargo, la ACA ya ha enviado escritos a los municipios que sobrepasan las dotaciones de agua, y requerimientos a quienes no han presentado los datos de consumo. Reyes ha indicado que han enviado más de 90 requerimientos y han abierto una treintena de expedientes sancionadores por no presentar los datos y que esto debe servir como un “toque de alerta”. El organismo no ha especificado en qué ayuntamientos ha sancionado y ha señalado que las sanciones no superan los 1.000 euros.

El director de la ACA ha explicado que no han empezado a sancionar a los municipios que incumplen las dotaciones y ha añadido que no tendría “sentido” hacerlo cuando hay quienes “no están pasando los datos”. La previsión de la ACA es empezar a sancionar por incumplir las dotaciones de agua en los próximos meses, después de que los ayuntamientos hayan podido pedir las subvenciones para reparar posibles fugas.