La vuelta de Uber a Barcelona reabre la guerra con el taxi: "Vamos a pararlo todo"

Por tercera vez tratará Uber de abrirse paso en Barcelona, ciudad que se le resiste como pocas, y por tercera vez existe una disputa sobre si lo harán cumpliendo con la legislación o no. Esta vez desembarcan en la capital catalana exclusivamente como app para taxistas, un servicio que ofrecen desde hace tiempo en otras ciudades como Madrid, pero hay detalles que todavía están pendientes de validación por parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). No obstante, la multinacional ha anunciado que empezará a operar el servicio de una forma u otra el próximo martes, lo que desataría una nueva ola de protestas de taxistas.

Veinte datos que no conocías sobre Uber, la compañía más polémica de la década

Saber más

Uber ha definido su nueva apuesta en Barcelona como un "compromiso para la recuperación del sector" del taxi, su principal rival en la ciudad cuando trató de operar anteriormente, y que ahora está seriamente afectado por la crisis del coronavirus, con caídas de la facturación por encima del 50%. Frente a este panorama, la multinacional ha llegado con ofertas para todos aquellos taxistas que quieran usar su nueva app, desde descuentos en gasolina y renting hasta 900 euros por llevar un anuncio de la compañía durante tres meses. De momento, aseguran haber reclutado 350 taxistas para la nueva app.

La vuelta de Uber no es una sorpresa, puesto que en noviembre dejaron claras sus intenciones y su nueva estrategia, la de operar como app de taxistas. También iniciaron los trámites para comunicarlo a la autoridad competente, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), de acuerdo con el decreto 314/2016 que regula la actividad de mediación en la contratación de servicios del taxi. Pero a partir de ahí es donde empieza a complicarse el proceso.

Uber defiende una alternativa que el AMB no ve legal

En su notificación, Uber hizo los trámites para operar con la nueva tarifa de precio cerrado T3, la que se estrenó en la ciudad en 2019. Pero el AMB todavía no ha validado el software con el que pretende operar Uber, puesto que consideran que no se ajusta al sistema de tarifas oficial. Así lo observan fuentes del Institut Metropolità del Taxi (IMET). Ante esto, y pasados cuatro meses desde el inicio de los trámites, la multinacional de San Francisco ha asegurado que lanzarán la app igualmente. Si el martes que viene no tienen el visto bueno para usar la Tarifa 3, aducen fuentes de la empresa, estrenarán el servicio "solo con el taxímetro, mientras seguimos trabajando con el IMET añadir el servicio de precio cerrado".

Pero la respuesta del IMET es que esto no pueden hacerlo. "Las plataformas digitales están obligadas a aplicar la Tarifa 3 para operar en el Área Metropolitana de Barcelona", señalan fuentes de la institución. De acuerdo con último acuerdo vigente en cuanto a las tarifas, de 2020, "las apps deben ofrecer al usuario la posibilidad de escoger entre la contratación del servicio con el precio cerrado determinado o la contratación del servicio con la tarifación a través del taxímetro". Es decir, que el usuario de estas apps, a solicitar una carrera, debería poder escoger entre una opción u otra, con lo cual ambas deben estar disponibles.

Desde Uber, por su parte, defienden que sí pueden prestar servicio con una app que contemple solo la tarifa del taxímetro, y se remiten al decreto 314/2016, que regula la actividad de los intermediadores, y donde nada de eso se especifica. "Uber da cumplimiento escrupuloso a la normativa local en materia de intermediación de servicios de taxi, estando habilitada para ofertar servicios de taxi a precio fijado según taxímetro, el cual el taxista introducirá manualmente, en la aplicación al finalizar la carrera", insisten fuentes de la multinacional.

Los taxistas advierten: "Vamos a pararlo todo"

Sea como sea, si la situación no se desencalla y el AMB no autoriza para Uber la tarifa cerrada en cuestión, la primera consecuencia es que se desatará de nuevo una oleada de movilizaciones en la calle por parte de taxistas. Así lo ha asegurado Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, que precisamente estaba reunido este miércoles con el IMET junto a otros representantes del sector para preparar la celebración del Mobile World Congress en Barcelona.

"Nosotros vamos a estar muy atentos, porque si Uber entra ilegalmente vamos a pararlo todo, vamos a convocar movilizaciones muy serias y fuertes y veremos hasta donde llega esto", advertía Álvarez. Y añadía: "No vamos a permitir a que venga esta empresa aquí a hacer lo que le de la gana y a pasarse las normas por el arco de triunfo". Según Álvarez, además, el incumplimiento del régimen tarifario, tal como está regulado a día de hoy, podría conllevar que las sanciones fueran para el taxista y no para Uber.

Los sindicatos de taxistas se oponen a la entrada de la multinacional porque, pese a que esta esta se presenta ahora como tabla de salvación del sector, creen que sus intenciones son ganar cuanto más cuota de mercado mejor e ir progresivamente endureciendo las condiciones para mejorar su negocio. "Están tratando de captar al taxista en una situación crítica", apunta Luis Berbel, del sindicato STAC, que cree que lo que quiere Uber es "apoderarse del fondo de comercio del taxi". "Va a hacer lo mismo que Free Now (antes MyTaxi) en su día. Primero, cobrar comisiones bajas y después incrementarlas una vez tenga el mercado", argumenta.

Berbel añade, además, que todavía está por resolver en Catalunya el recurso contra el decreto que obliga a precontratar el servicio de VTC con 15 minutos de antelación, lo que desmontó en 2019 su modelo de negocio con esas licencias. El reglamento del AMB, que ampliaba este margen a una hora, fue tumbado por la Justicia. Con lo que este taxista advierte de que, si la sentencia anula la regulación de la Generalitat, Uber ya tendría la app en marcha y a punto para dar el salto de nuevo a las VTC.