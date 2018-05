ASAJA critica que el documento regional del agua se “empeñe” solo en denunciar trasvases

El secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha realizado duras críticas al documento sobre el agua que está elaborando el Gobierno regional. Según ha dicho, el Ejecutivo se “empeña” solo en denunciar los trasvases cuando hay otras necesidades de agua en la región. También ha calificado de “brindis al sol” el documento de Posición de Castilla-La Mancha ante la reforma de la PAC, que ha publicado la Consejería de Agricultura tras reunirse con distintos colectivos. Momentos antes de la celebración de la Asamblea general ordinaria de ASAJA, ha señalado que “este documento es de los brindis al sol más grandes que yo he visto nunca”.

A su juicio, hasta que no se haga público el presupuesto de la PAC hacia marzo o abril de 2019, “es muy poco de lo que se puede hablar”, pero ha apostado por mantener el primer pilar, la ayuda directa. “Hay muchas variantes que no nos cuentan en el discurso puramente político que se hace sobre este tema en Castilla-La Mancha. Hay que negociar un presupuesto nacional, ver cuánto están dispuestos a poner los estados miembros antes de nada”.

A juicio de ASAJA, lo que se pretende hacer es llevar el dinero del primer pilar de la PAC (la ayuda directa), al segundo pilar, el Plan de Desarrollo rural, para “manejarlo políticamente”.

La posición común sobre la PAC era uno de los temas que se van a tratar en esta asamblea general, donde también se tiene previsto analizar las medidas que se están tomando en torno a los daños por conejos en la agricultura. Esta organización agraria ha lamentado que en esta región no puedan actuar los distintos partidos y las administración juntas para acabar con esta situación que ha calificado de “plaga política”.

En este sentido, ha remitido una nueva carta al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, para apuntar algunas medidas que se pueden mejorar. Asimismo ha adelantado que el próximo día 12 de junio se ha convocado una reunión con ADIF para intentar llegar a un acuerdo sobre las zonas de su competencia donde hay plaga de conejos.

Respecto al documento de defensa del agua que está consensuando el Gobierno regional, Fresneda ha puntualizado que la Junta se "ha empeñado en que el problema del agua es sólo el trasvase y nosotros decimos que no es así". "Queremos un estudio de cultivos para dotarlos de agua porque tenemos siete cuencas hidrográficas que puedan dotar de agua esas zonas de toda la región. Hay agua en las cuencas, en el pantano de Alarcón, Contreras, o en Entrepeñas y Buendía”, ha dicho, y "si no se nos contemplan estas necesidades en materia de agua que no nos llamen para hacernos la foto porque no vamos a ir”.