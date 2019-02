Agentes medioambientales saldrán a la calle ante la “inacción” del Gobierno durante la legislatura

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAS han convocado una manifestación de agentes medioambientales el próximo 28 de febrero, en Toledo, para denunciar la “inacción” del Gobierno regional durante toda la legislatura con este colectivo. El reinicio de las acciones reivindicativas persigue mostrar su desacuerdo con la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Gobierno tanto en las mesas de negociación como en las reuniones que ha mantenido el colectivo con el consejero de Agricultura.

“El Gobierno regional ha jugado con este colectivo y ha realizado promesas que luego no ha cumplido. Hemos decidido plantarnos y que el final de la legislatura fuera de unidad sindical y de unidad de los trabajadores del colectivo”, ha señalado Ramón González, coordinador del sector autonómico de CCOO en Castilla-La Mancha a las puertas del Palacio de Fuensalida, donde diferentes sindicatos han entregado un manifiesto con las reivindicaciones para el colectivo.

En sus reivindicaciones, los agentes medioambientales han pedido el cumplimiento del acuerdo adoptado en mesa sectorial para la subida al grupo B del colectivo, la incorporación en el complemento específico del importe de los servicios extraordinarios por disponibilidad y recuperar los efectivos recortados en las dos últimas legislaturas y retomar el acuerdo por el que en Castilla-La Mancha debería haber 700 agentes medioambientales desde 2011.

“Tenemos que denunciar la situación de desamparo que vive el cuerpo profesional de agentes medioambientales, por las muchas promesas incumplidas del Gobierno, por la falta de personal, por continuar con formas trabajo del siglo pasado, y estamos esperando algún movimiento por parte de la Administración que nunca se ha dado a pesar de la voluntad de diálogo que hemos tenido durante la legislatura”, explica Daniel Cánovas, en representación de CSIF.

Por parte del sindicato STAS, Gustavo Fabra ha señalado que el Gobierno regional era consciente de que esto podía pasar. “Más paciencia no ha podido tener un colectivo como el de los agentes medioambientales, un colectivo que ha sido maltratado históricamente”. Por ello ha anunciado un final de legislatura “caliente” con los agentes medioambientales movilizados, ya que la manifestación del jueves no es la única que van a llevar a cabo.

“Han tenido cuatro años y el diálogo está muy bien cuando se llegan a acuerdos. Necesitamos voluntad política para dar soluciones reales y necesitamos voluntad del Gobierno regional para que acate todos los autos que están viniendo de los tribunales ¿A cuántos acuerdos hemos llegado? Ya está bien de propaganda”, ha señalado Fabra.

Por último, el representante de UGT, David Crespo, ha asegurado que saldrán la calle, porque tras la legislatura de Cospedal, este colectivo salió “demacrado”, y que a pesar de las promesas electorales del PSOE al inicio de está ultima legislatura, el colectivo sigue igual que hace unos años.

Nacho Hernando: "No todo se puede hacer de un día para otro"

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha señalado que esta legislatura se ha recuperado el diálogo social y que, en el caso de los agentes medioambientales, no solo se han aumentado las plazas, sino que también se han atendido algunas reivindicaciones.

"No todo se puede hacer de un día para otro, el Gobierno tiene que priorizar aunque hemos hecho para el colectivo y no me importa que todavía queda mucho por hacer porque en ese caso estaremos de acuerdo. Tenemos simplemente que ponernos de acuerdo en el cómo y el cuándo y no le veo mayor dificultad porque tiene un Gobierno que escucha y actuar", ha concluido.