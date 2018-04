Los agentes medioambientales perderán la mitad de sus efectivos en los próximos 10 años

Se ha acabado la paciencia de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, afirmaba el presidente de la Asociación Profesional del cuerpo en la región, Miguel Ángel Martín. "La situación es insostenible, se han hecho muchas promesas y no se ha cumplido ninguna", explicaba el profesional, a pesar de que se han entregado ya más de una decena de propuestas al Gobierno regional y todas han caído "en saco roto". Insisten también en el cambio de dependencia desde la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, liderada por Francisco Martínez Arroyo, a la que acusan de no poder gestionar su cuerpo.

"Es nuestra principal reivindicación, la consejería no está preparada para la gestión de este cuerpo", afirmaba Martín. Y es que, insistía, al ser agentes de autoridad, consideran que sería la Dirección General de Protección Ciudadana la más preparada para su gestión. "En su momento esta Dirección nos señaló que estarían encantados de contar con nosotros", recalcaba el agente, que explicó que lleva los protocolos de emergencia como el 112, bomberos o policía local.

Martín ha repasado la situación del cuerpo en Castilla-La Mancha, que sigue teniendo una de las tasas más bajas de España al bordear sólo los 500 agentes para ocho millones de hectáreas. Para un servicio óptimo, explicaban, se necesitarían unos 200 efectivos más. "Se han ofertado unas 16 plazas que son muy escasas para la necesidad actual, ya que se han eliminado unas 140 en los últimos años, entre este Gobierno y el anterior", explicaba Martín que además destacó que el cuerpo perderá un tercio de su plantilla y en los próximos 10 años, se quedaría en la mitad. Los 700 agentes, señalaba Martín, era parte de un acuerdo con el Gobierno socialista de José María Barreda.

"Falta de palabra y compromiso del Gobierno"

Entre las razones para pedir el cambio de consejería se encuentra también la "falta de palabra y compromiso" que sienten desde el Gobierno regional. "Después de todas las peticiones de reunión con Emiliano García-Page, hemos tenido una contestación nula", ha asegurado Martín, quien ha calificado las reuniones con el consejero como "no productivas" al no lograr ninguno de los avances que piden. De hecho, señalan, lo que se ha logrado hasta ahora ha sido gracias a los agentes sociales, sindicatos, y se basan en sentencias que "no han tenido más remedio que llevar a cabo".

En cuanto a la anunciada Ley del cuerpo, Martín ha afirmado que les consta de que "no se va a cumplir" dicho compromiso por parte de la Junta de Comunidades. "Están todas las negociaciones bloqueadas, se intenta dar una imagen que no es acorde a la realidad por parte de la Consejería de querer tender la mano", explicaba el agente. Y es que, ha recordado Martín, se sigue dando un problema de "falta de seguridad" entre los profesionales que siguen reclamando ir siempre en pareja. Crecen los casos de amenaza y agresiones, aseguran, contabilizando más de treinta en los últimos años. "Estamos a merced de los delincuentes medioambientales", lamentó el presidente de la Asociación Profesional.

Es por eso que lamentan que "no hay un protocolo de seguridad" a pesar de existir una sentencia que obliga a cumplir estas medidas y que debería haberse llevado a cabo en septiembre. " Nosotros protegemos el medioambiente que es de todos, pero a nosotros nadie nos protege ni siquiera nuestra administración que es la primera que tendría que hacerlo. Nos sentimos desamparados", recalcaba. De esta manera, ejemplificaba que la Junta no ofrece un servicio de asistencia jurídica al tener que enfrentarse, por ejemplo, a juicios por delito medioambiental, algo que también han demandado.