Araceli Martínez: “las mujeres no somos ni cuerpos para el disfrute de terceros ni incubadoras”

El I Foro ‘Ser Mujer’, enmarcado en el Festival Fem 19, ha reunido profesionales del mundo de la cultura, la política o el cine en torno a la violencia de género y al machismo. La cantante albaceteña Rozalén, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Araceli Martínez o la actriz Maribel Verdú han sido algunas de las voces que han sonado en Ser Toledo.

Según la alcaldesa de la ciudad Milagros Tolón, el objetivo de este Foro y del Festival “es reivindicar a mujeres que en diferentes disciplinas se han convertido en referente, no permitiendo que la historia las relegue al olvido”. Por su parte, el director de Ser Toledo, Félix Amaya, ha querido recordar que solo el 0.1% de las denuncias por violencia de género son falsas, haciendo un llamamiento a considerar este un “problema social y una cuestión de estado”.

“El destape del feminismo”

Así lo ha definido la cantante Rozalén durante su intervención en el I Foro donde ha participado acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez Esteban. Ambas han coincidido en afirmar que “el machismo forma parte de su vida”. La cantante albaceteña apuntaba al paternalismo con el que, en ocasiones, la tratan sus compañeros o a las críticas sobre el físico que reciben constantemente las cantantes.

“Es muy importante que las mujeres compartamos nuestras experiencias para darnos cuenta de que no son algo normal y de que las tenemos y podemos cambiar”, añadía la cantante quien ha definido los asesinatos machistas como terrorismo y las movilizaciones del pasado 8 de marzo como “el destape del feminismo en España”.

Según Araceli Martínez, “el feminismo es lo mejor que le ha pasado a la historia de nuestro país”. Desde este pensamiento, la directora del Instituto de la Mujer se ha posicionado “en contra de la trata, de la prostitución y de los vientres de alquiler”, manteniendo que esta práctica “no es libertad, es fortalecer las desigualdades que el patriarcado lleva ocasionando a las mujeres desde hace siglos.” Martínez ha añadido que las mujeres “no son ni cuerpos para el disfrute de terceros, ni incubadoras.”

“Los cambios históricos no se producen solos, los hemos reivindicado nosotras mismas”, añadía Martínez quien ha recordado que es necesaria la participación de los hombres. “Los derechos de mujeres y hombres son iguales pero necesitamos que se generen las mismas oportunidades para poder ejercerlos”.

“En cada paso que damos hay una reacción de la ultraderecha”

La alcaldesa de Toledo Milagros Tolón, ha aprovechado el I Foro ‘Ser Mujer’ para alertar sobre el cuestionamiento de las políticas de igualdad. “En los últimos 15 años, más de 900 mujeres han sido asesinadas; la brecha salarial en nuestra región es del 26%… estas cifras deberían ser suficientemente poderosas como para hacer que toda la sociedad se implique en buscar su corrección”, recordaba Tolón.

En la misma línea, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que “en cada paso hay una reacción de la ultraderecha. No podemos permanecer impasibles ante el peligro de retroceso del 50% de la población”, haciendo referencia a la ideología de partidos como Vox. “Desde el Instituto de la Mujer, hemos aprobado una medida relacionada con la igualdad de género cada 15 días, recuperando derechos y servicios. Sin embargo, todo puede retroceder”, comentaba Martínez.

“Cuando se nos acusa de no saber lo que tenemos dentro de nuestros cuerpos, cuando se confunde la violencia de género con la violencia doméstica… es decir, cuando no se tienen las cosas claras, es muy fácil retroceder.” Por ello, la directora del Instituto de la Mujer ha insistido en que “el feminismo no es antihombres”. “Se me ponen los pelos de punta cuando oigo a alguien decir que no son ni machistas ni feministas”, añadía.