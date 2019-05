Inés Arrimadas pide el voto para Albacete y Castilla-La Mancha: “Necesitamos un salvavidas naranja”

Inés Arrimadas ha visitado este lunes Albacete para apoyar al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad, Vicente Casañ, y a Camen Picazo, candidata a la presidencia de la región. La portavoz nacional de Ciudadanos ha pedido el voto para los suyos el próixmo 26 de mayo. “Si tenemos un escudo naranja, un salvavidas naranja en Castilla-La Mancha podemos contener las barbaridades que nos lleguen del gobierno central”.

Un gobierno que, peses a no haberse configurado todavía, la líder del partido de Albert Rivera ya lo ha dibujado compuesto por PSOE y Podemos. “Mientras que Iglesias y Sanchez suban impuestos, aquí con un gobierno de Ciudadanos se puede frenar la subida de impuestos”, un gobierno de Ciudadanos que, tal y como ha dicho, luchará por la “igualdad en toda España”.

La cita electoral está cada vez más cerca y por eso los líderes nacionales intensifican su presencia en las ciudades. Para Ciudadanos el próximo domingo, 26 de mayo, la estrategia es clara, apelar a los contrarios a Sánchez. “Para los que os quedásteis muy preocupados sabiendo el gobierno que nos viene, tenéis una oportunidad”, ha sentenciado Arrimadas.

La portavoz nacional del partido naranja ha señalado la “doble moral” y el “falso discurso” de los partidos tradicionales — PP y PSOE– a quienes acusa de no decir lo mismo “aquí que en Madrid”. Dice Arrimadas que no puede ser “que tú aquí llores porque no llegan infraestructuras aquí y luego votes el cuponazo vasco”, ha explicado ante decenas de personas que se han acercado este lunes hasta el conocido pasaje albaceteño. Frente a esto ha mostrado a Ciudadanos como el partido de la igualdad entre los territorios.

Además ha señalado que Ciudadanos no es un partido “populista” que va prometiendo “cosas imposibles” en los actos de campaña. “Este es el partido sensato que necesita Castilla-La Mancha”.