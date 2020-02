El marido de Cospedal exige a Page ante notario que aclare sus "sus insidias" tras apuntar que cobró del ATC que nunca se construyó

El empresario Ignacio López del Hierro ha remitido un requerimiento notarial al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano y a la consejera portavoz de la Junta, Blanca Fernández, para que expliquen públicamente las acusaciones de que el marido de Cospedal "cobró 37 millones de euros de Enresa para hacer el ATC sin mover ni una sola piedra".

Según recoge el diario ABC, que ha tenido acceso al citado requerimiento, el escrito del notario madrileño Javier Fernández Merino tacha de "insidias" las declaraciones, en rueda de prensa, de Blanca Fernández.

La consejera portavoz pidió el pasado miércoles al Ministerio de Transición Ecológica que lleve a cabo una auditoría y que “se investigue” para saber “por qué se destinó tanto dinero a empresas vinculadas al señor López del Hierro”, sin llegar a citar el nombre de dichas empresas.

Se trata, dijo, de una “petición política, no formal” al Gobierno de España, y a preguntas de los periodistas no detalló si el Gobierno regional se personaría o no en una causa judicial al respecto, en caso de haberla.

"Llegado el momento tomaremos la decisión oportuna", añadía Fernández, que aseguró que en la construcción del cementerio nuclear "había mucho negocio".

Hay que recordar que en 2016 la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ya señaló al marido de Cospedal ante la Fiscalía Anticorrupción por las adjudicaciones a la empresa Iberinco de hasta cinco contratos (de forma directa o a través de empresas participadas) valorados en unos 37 millones de euros. La Fiscalía, según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, "no llegó a entrar en el fondo de la cuestión. Nosotros denunciábamos malversación de fondos públicos" y en declaraciones a este diario ponía "a disposición" del Gobierno regional y del PSOE castellanomanchego el trabajo realizado por el colectivo de cara a futuras acciones.

También la portavoz del PSOE castellanomanchego, Cristina Maestre, decía ese mismo día que se esperará a conocer los resultados de la auditoría del proyecto (si el Ministerio la llevase a cabo) para decidir si se tomarán medidas jurídicas al respecto.

Así pide explicaciones López del Hierro

Ignacio López del Hierro traslada en el escrito notarial que ante la "insidia" de sus declaraciones, "a lo cual por otra parte ya nos tiene acostumbrados a todos los ciudadanos y que no tienen otra explicación que su permanente y acreditado afán de injuriar a mi persona y a mi familia, le requiero notarialmente para que explique públicamente que quiere decir con 'había mucho negocio' ; diga públicamente qué empresa de la propiedad de Ignacio López del Hierro resultó adjudicataria de algún contrato de Enresa; diga públicamente cuáles son las empresas que en su día fueron adjudicatarias de contratos de Enresa para el proyecto del ATC, en qué cuantías cada una de ellas y con qué objeto del contrato; diga públicamente a quien pertenecen o pertenecían esas empresas, en qué holding están incorporadas y cuál es o era su objeto social; explique públicamente cuál fue el procedimiento de adjudicación de los contratos realizados por la empresa Enresa para la construcción del ATC; explique públicamente que servicios se realizaron por las que resultaron empresas adjudicatarias de contratos, toda vez que en sus declaraciones dice sin mover una sola piedra".

También le pide que diga públicamente "en qué años se hicieron las obras y los proyectos que según las declaraciones no existen; diga públicamente si conoce a las empresas adjudicatarias de contratos del ATC, bien sea a las empresas concretas o a sus matrices o holdings y si ha tenido alguna vez contacto con ellas; diga públicamente si la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha durante su presidencia o durante otras presidencias, ha adjudicado contratos o concesiones a las empresas o holdings de empresas que en su día fueron adjudicatarias de contratos de Enresa. Explique en qué cuantías y cuantos contratos, así como cuántas relaciones de mecenazgo o de otro tipo han concertado con ellas".

En otra parte del escrito, según recoge ABC, reclama explicaciones sobre "qué quiere decir con 'una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro'; que diga públicamente cuántos familiares y qué familiares y personas vinculadas con el PSOE y altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha trabajan en esas empresas o en sus matrices o holdings; diga públicamente qué es una petición política de auditoría".

De momento, a preguntas de eldiarioclm.es, no hay reacción desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.