Decepción de las plataformas en defensa del Tajo con la propuesta de caudales ecológicos

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, considera que es "lamentable" que en la propuesta planteada "la cabecera del Tajo -los embalses de Entrepeñas y Buendía- no existe" "Lo que estamos viendo no es nada halagüeño... en Toledo, concretamente, a mayor cantidad de agua, mayor mierda de contaminación", apunta Alejandro Cano, portavoz de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo No obstante, valora que el documento tenga presente "el cambio climático"o los problemas de depuración del río