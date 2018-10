Defensa de los derechos laborales que acaba en despido: el caso de Sara Faddane

Sara Faddane llevaba tres años trabajando en un Burger King de Guadalajara. Su relación con la empresa iba bien hasta que se convirtió en delegada sindical de Comisiones Obreras el pasado mes de marzo. Apenas cinco meses después y mientras estaba de vacaciones, la empresa le envió un burofax comunicándole su despido, alegando que ésta trabajadora acosaba a sus superiores. Sara lo niega: “El despido ha sido por haber defendido los derechos de los trabajadores, por ser de Comisiones Obreras”.

En todo momento, dice, ha estado luchando por que los horarios estén bien y que el convenio se cumpla. “Y como no han sabido cómo pararme, han hecho esta denuncia”, asegura la afectada. La realidad que muestra esta ex empleada de Burger King en Guadalajara apunta a bajo salario- “la nocturnidad no te la cuentan”, dice- así como a horarios que cambian de un día para otro “sin respeto a las vacaciones o al descanso porque te llaman en cualquier momento”. De hecho, dice Sara, han llegado a traer a gente de sus vacaciones para que se incorpore antes a su puesto de trabajo. Ahora está a la espera de que se resuelva la denuncia que ha interpuesto contra la empresa.

CCOO ha convocado una concentración en un establecimiento de la cadena en Albacete Foto: Lourdes Cifuentes

Hoy ha llevado su historia a Albacete de la mano del sindicato que quiere visibilizar “la represión” sindical que sufren las trabajadoras y los trabajadores de la multinacional estadounidense de comida rápida. “Reclamamos la readmisión de los compañeros despedidos y llamamos a la plantilla a que se organice en torno a CCOO”, ha manifestado Carmen Juste, secretaria provincial del sindicato en esta provincia.

Sara y Raúl, en el acto de Albacete Foto: Lourdes Cifuentes

El sector de comida rápida, un sector precario

Raúl Rodríguez forma parte del Comité de Empresa de Burger King en Albacete. Él ha corroborado la realidad que cuenta Sara y exige que la empresa cumpla con el convenio estatal “porque ahora se incumple”. De hecho también dice sufrir “más presión” por el hecho de ser de Comisiones Obreras.

El caso de Burger King no es aislado. De hecho no es la primera vez que CCOO Albacete denuncia malas condiciones laborales en este tipo de restaurantes o cadenas de comida rápida. Hace apenas un año conocíamos el caso de Pilar, una albaceteña que narraba su situación de precariedad laboral en primera persona.

“Cuando estamos organizando trabajadores es cuando salen todas las denuncias”, asegura Brigi Soánez de la Federación de Servicio de CCOO Castilla-La Mancha.