El empleo en Castilla-La Mancha, entre la tasa de ocupación de antes de la crisis y la precariedad laboral

Muy diferentes vuelven a ser las valoraciones que Gobierno, patronal y sindicatos han hecho de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos hoy. Desde el Gobierno castellano-manchego, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha resaltado el hecho de que esta comunidad autónoma haya registrado el tercer mayor incremento porcentual de ocupación en el tercer trimestre del año, “triplicando el crecimiento medio nacional".

Junto al incremento de ocupación, la titular regional de Economía ha explicado que el paro ha bajado más de un 12,6%, con 23.800 personas desempleadas menos en el tercer trimestre. Se trata, asimismo, de la tercera mayor bajada de paro porcentual del conjunto del país, también por detrás de las regiones de Baleares y Cantabria. "Estos resultados son fruto de un trabajo intenso del Gobierno por la ciudadanía y del buen hacer y esfuerzo del empresariado de la región, aunque aún queda mucho por hacer", ha dicho la titular regional de Empleo.

De su lado, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina ha indicado que, aunque se alegra de los datos, el problema es la oscilación y que el empleo en Castilla-La Mancha y España "está sometido a una lógica de precariedad e inestabilidad que hay que hay que acometer". "Yo siempre me alegro de los buenos datos pero creo que no son suficientes porque hay que trabajar en políticas de empleo estable y que le den a la gente estabilidad para afrontar el presente y el futuro", ha dicho, para agregar que hay demasiada temporalidad y precariedad en el trabajo y que "mucha gente" sigue siendo pobre y no llega a fin de mes pese a tener un empleo.

Por parte de los sindicatos, el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha afirmado que los datos reflejan la "consolidación" de las diferencias territoriales y la "ausencia absoluta" de políticas que las corrijan. Además, ha señalado que el dato de jóvenes menores de 25 años parados sigue siendo "alarmante" en la región, ya que la tasa alcanza un 43% y aumenta un 5,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. "Algo que a nivel nacional no sucede, las tasas de paro juvenil son elevadas pero al menos descienden este año", ha comentado el secretario general.

Un 80% de contratos eventuales

Para UGT, todos estos síntomas demuestran una vez más que el empleo que se crea en Castilla-La Mancha es "estacional, temporal y precario". "De hecho, del total de contratos que se hicieron en este trimestre en la región el 80% fueron eventuales, muchos ligados a las campañas agrícolas aunque es llamativo que a pesar de que este año haya aumentado la producción en el campo se hayan hecho menos contratos que el año anterior", ha señalado Pedrosa.

Coincide en ello con el sindicato CCOO, que también ha puesto de manifiesto la precariedad laboral y la destrucción de empleo que permanece instalada en el mercado laboral. "Si solo nos importan los números podemos encontrar resultados estupendos, pero si nos importan las personas, la realidad es mucho más dura y precaria", afirma la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos. "Hemos de ir más allá de un análisis superficial de la apariencia para descubrir la precariedad que hay tras las cifras que hemos conocido hoy. El 80% del empleo asalariado creado en el último trimestre ha sido temporal, cifra que sube hasta el 90% en el caso de los hombres", ha indicado.

Bajo su punto de vista, también preocupante ha sido la destrucción de empleo por cuenta propia, con 10.000 personas autónomas menos que a finales de junio "Crece la temporalidad, que se vuelve a situar por encima del 30%, alcanzando el 32% en el caso de las mujeres, lo que supone un incremento de más de dos puntos porcentuales tanto en términos interanuales como respecto al trimestre anterior", advierte Castellanos.

Más calidad en el empleo

"Las empresas deben asumir su responsabilidad y dar más calidad al empleo que se crea y que les está permitiendo crear riqueza que no llega a las trabajadoras y los trabajadores, deben contratar de forma estable y pagar salarios dignos", añade Castellanos.

Precisamente, desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), su secretario general, Félix Peinado, también ha celebrado el importante descenso del desempleo "si bien se trata de un dato algo peor que a nivel nacional, que está teniendo mejor comportamiento, debido a que el conjunto del país registra mayores tasas de crecimiento".

En este sentido, ha afirmado que "como la economía se está desacelerando, es de esperar que también se irá desacelerando el proceso de creación de empleo en los próximos trimestres". Ante esta situación, el secretario general de CECAM ha apelado a la necesidad de "estabilidad y medidas que ayuden a las empresas a invertir, que les ayuden a darles confianza. Y en este momento, las medidas que se están anunciando a nivel nacional no van por el buen camino".