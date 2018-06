La UE investigará la convocatoria de ayudas ecológicas de Cospedal a dos meses de las elecciones de 2015

El eurodiputado y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha solicitado la comparecencia de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, y de la que fuera consejera de Agricultura de su Gobierno, María Luisa Soriano, ante el Parlamento Europeo, “para dar cuenta de su nefasta gestión de las ayudas que en su día concedieron a la agricultura ecológica de nuestra comunidad autónoma”.

Gutiérrez ha hecho esta petición antes de la decisión de la Comisión de Peticiones de la Cámara Europea de encargar a la comisión de Agricultura una investigación sobre este proceso. El europarlamentario ha explicado que es necesario que tanto Cospedal como Soriano expliquen a los responsables comunitarios “por qué, en su día, sacaron una convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica, con un Gobierno en funciones y a dos meses de las elecciones, sin haberse aprobado el Plan de Desarrollo Rural (PDR) por los responsables comunitarios, lo que trajo consigo que esas ayudas no contaran con el necesario soporte económico”.

Además, en la Comisión de Peticiones celebrada este lunes los representantes de la Comisión Europea han reconocido, según Gutierrez, el trabajo que ha desarrollado el Gobierno de Emiliano García-Page en favor de este sector. “Han puesto en valor que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que destina el porcentaje más alto a la agricultura ecológica, con un 15 por ciento del PDR, muy por encima de lo que se destina de media en la Unión Europea, que es del seis por ciento”.

Andrés García y Felipe Ávila FOTO: Unión de Uniones

Unión de Uniones y la Plataforma agradecen a los eurodiputados el interés que se han tomado en este asunto

Por su parte, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, representada por su presidente Andrés García, y la Plataforma Ecológica, cuyo portavoz ha sido Felipe Ávila, también han acudido este lunes como invitados por segunda vez por el Parlamento Europeo, a defender ante la Comisión de Peticiones a los agricultores ecológicos en la investigación que esta institución lleva a cabo sobre los recortes aplicados a las ayudas por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

"El recorte drástico y con carácter retroactivo de las ayudas a la agricultura ecológica de la región y los cambios de criterios en esta medida que llevaron a la expulsión de miles de agricultores del sistema, ya fueron tratados por primera vez en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en julio del pasado año con motivo de la queja presentada por Unión de Uniones a la que se adhirió la Plataforma", explica Unión de Uniones. Tras la investigación abierta por la Comisión, se requirió a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para que remitiría información sobre el proceso de decisión.

No obstante, no ha sido hasta hace unos días, que la Consejería ha respondido al requerimiento parlamentario, "argumentando el recorte en la aplicación de una clausula suspensiva de la medida condicionada a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la región y ofreciendo datos generales del presupuesto y perceptores en apenas folio y medio", apunta la organización.

"Las explicaciones de la Consejería, desmontadas además por Unión de Uniones y la Plataforma, no han sido consideradas suficientes por la Comisión de Peticiones. La cláusula suspensiva es aplicable si la medida no es admitida en el PDR, pero no puede ser invocada para alterar con carácter retroactivo el importe de las ayudas y para cambiar los criterios de selección de los expedientes".

Por su lado, según Unión de Uniones, todos los Parlamentarios Europeos presentes, a excepción del representante del Grupo Socialista, coincidieron en que el Parlamento no puede ni debe mirar a otro lado "cuando son violados los derechos de sus ciudadanos, en este caso los agricultores ecológicos, y pidieron que se siga investigando lo ocurrido para impedir que hechos así se puedan volver a producir".