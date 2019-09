"Algo oscuro pasó y se tapó", dice el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el auto de 'Púnica' que señala a Cospedal

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le ha sorprendido el auto judicial sobre la trama 'Púnica' que señala a la ex secretaria general del PP y ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por dos actos celebrados junto a Esperanza Aguirre en la campaña de las elecciones autonómicas de 2011. "Es obvio que hace mucho tiempo que algo rato estaba pasando", ha dicho al respecto la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández. Cospedal fue candidata la Presidencia de Castilla-La Mancha en esos comicios autonómicos.

"Intuíamos que algo raro estaba pasando en esa campaña porque el despliegue de la candidata era exagerado y no nos podíamos explicar cómo podía pagar esa campaña. Ahora estamos viendo cómo se financió. No nos ha sorprendido que aparezca como sospechosa de haber financiado algún acto concreto de manera irregular", ha añadido al respecto.

Según ha manifestado, se está viendo a través del caso 'Púnica' y otros "cómo se ha financiado el PP y cómo pagaba los actos de campaña y era muy raro que en todo esto no saliera señalada directamente la que ha sido secretaria general del PP durante tantísimos años como ha sido Cospedal".

De hecho, la portavoz ha sacado a relucir el pago de los 200.000 euros que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas realizó al gerente del partido en Castilla-La Mancha. "La primera reacción de Cospedal fue reconocer que ese pago existía, pero 24 horas después negó la mayor. Algo oscuro pasó y se tapó". Por todo ello ha confiado en que la justicia saque a la luz "toda la verdad", para "tranquilidad del PP si no hubo nada y para tranquilidad del la ciudadanía si así fue".

El auto judicial

El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imputa hasta a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación, dibuja un "plan preconcebido" por el que a golpe de licitaciones 'a dedo' en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas, los dirigentes del PP y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta 'caja B'.

Este escrito apunta que dentro de la investigación también se analizan varios actos contratados a uno de los investigados, Ricardo Vázquez, "uno de los proveedores nucleares de la campaña electoral del 2011", según el auto. Uno de estos actos concierne a Castilla-La Mancha, concretamente a eventos celebrados el 9 de mayo de 2011, en plena campaña electoral de las autonómicas, y en el que participó la entonces candidata y después presidenta, María Dolores de Cospedal.

El auto apunta específicamente "acto PP con Cospedal en Castilla-La Mancha y Madrid" y está fechado el 9 de mayo. Aquel día, Aguirre y Cospedal visitaron conjuntamente primero Leganés, y después la localidad toledana de Esquivias para participar en un acto sobre sanidad.

En concreto, según el auto, "se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor".