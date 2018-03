VÍDEOS | Miles de mujeres se echan a la calle en una jornada histórica en Castilla-La Mancha

Multitudinaria manifestación en la capital castellano-manchega con miles de mujeres y también hombres, unas 7.000 personas según la Policía Local y 3.000 según la Delegación del Gobierno, que han caminado desde el entorno de la toledana Puerta de Bisagra hasta la plaza de Zocodover donde, literalmente, nadie podía moverse hasta que la marcha prosiguió su camino por las estrechas callejuelas del Casco Histórico.

En Toledo se han escuchado consignas como “Si no eres machista eres feminista”, “Queremos empleo, trabajo nos sobra” y otras de corte más clásico como “Hacía falta ya una huelga general” además de los numerosos mensajes en camisetas, improvisadas pancartas y hasta en carritos de bebé.

Toledo, mujeres en la Cuesta de las Armas hacia la plaza de Zocodover

La educación en igualdad, presente en Toledo durante el 8M

Manifestación en Toledo, camino de la plaza de Zocodover

Mujeres en Toledo

Manifestación en pleno Casco Histórico de Toledo

Entre las reivindicaciones y denuncias de este 8M, se ha clamado en Toledo por el fin de la LGTBIfobia social, institucional y laboral que “sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas”, para exigir que “en nombre de ninguna religión o cultura heteropatriarcal, se quiera imponer a las mujeres cuestiones que afectan a su salud, libertad sexual o de imagen”.



Asimismo, se ha reivindicado una sociedad libre de opresiones, de explotación y de violencias machistas. “No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. No nos sometemos a ser las eternas pobres en el sistema de pensiones y a dos reformas laborales que afianzaron nuestra precariedad”, han señalado, además de alzar la voz con un ‘¡basta!’ “de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral”.

Manifestantes bajo el Arco de Palacio entre la catedral de Toledo y la sede del Arzobispado Foto: Javier Guayerbas

En este sentido, desde la Plataforma 8M Toledo se han denunciado los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres, como el sistema de salud, los servicios sociales y la educación; una denuncia extensiva a que el deporte femenino “no sea valorado, no se promocione, ni divulge” y a la “grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo”.

Además, en Talavera de la Reina, esta tarde las periodistas de la Ciudad de la Cerámica aprovechaban para leer el manifiesto #LasPeriodistasParamos, al igual que ya hicieron sus colegas en Toledo por la mañana.

La periodista Lidia Yanel en Talavera de la Reina lee el manifiesto #LasPeriodistasParamos

En Albacete 6.000 personas, según la Delegacion del Gobierno, se han manifestado en la marcha que salía desde un extremo del parque Aberlardo Sánchez hasta la céntrica plaza del Altozano coreando lemas como "España, escucha, mujeres en la lucha" o "Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal".

La movilización ha unido a varias generaciones de mujeres y hombres que han clamado por una sociedad feminista en la que las diferencias entre hombres y mujeres desaparezcan, especialmente en el ámbito laboral. El objetivo: acabar con el machismo que los más jóvenes denuncian.

Itsaso Cortés, miembro de la plataforma de Coordinadora 8M Albacete ha explicado que lo que este jueves se reivindica es “el día de la mujer trabajadora, que somos oprimidas por el patriarcado y el capitalismo. Hoy se reivindicaba que vivimos en un sistema que nos asesina, en 2017 fueron 99 las mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas”. Motivos por los que, en esta huelga, quieren poner de manifiesto cómo el mundo laboral deja fuera a las mujeres con una brecha salarial del 23 por ciento, negando las posibilidades a las mujeres que viven en una casa que pierde la ayuda a la Dependencia o cuestionando la capacidad laboral por embarazo.

Manifestación en Albacete en la tarde del 8M Twitter/ @enriqueelpajaro

Para esta portavoz, la manifestación feminista es una “consecuencia lógica” que venía gestándose desde hace tiempo: “En realidad es del año pasado hicimos un pequeño paro de cuidados, y se ha ido movilizando durante todo el año”. Lo que este jueves se ha visto en las calles, con miles de personas secundando las concentraciones y la manifestación, dicen, no puede ser cosa sólo del 8 de marzo, ya que “la lucha es del día a día”.

En Albacete, manifestación el 8M

En Guadalajara, la manifestación ha salido a las 19 horas del Palacio del Infantado para llegar hasta la sede de la Subdelegacion del Gobierno en el Paseo de las Cruces. Unas 3.200 personas, según la Delegación del Gobierno, se han sumado a una marcha partida en dos. Una primera parte con la cabecera bajo el lema común nacional "Si nosotras paramos, se para el mundo" en una 'formación' solo con mujeres y después un vacío en forma de triángulo para recordar a las mujeres asesinadas, víctimas del machismo. Después una marcha "mixta" en la que han participado hombres, mujeres y niños. Durante el recorrido se han coreado lemas como "Mujer limpiadora, mujer trabajadora" o "Ante la duda, tú la viuda".

En Guadalajara. Al fondo, el Palacio del Infantado Foto: Plataforma Feminista de Guadalajara

En Guadalajara, un triángulo recuerda a las mujeres asesinadas por violencia machista

Manifestación en Guadalajara, a los pies del Palacio del Infantado

Multitudinaria manifestación en Guadalajara Foto: Fernando Peiró (UGT)

En Ciudad Real, la manifestación salía a las 19.30 horas desde la plaza de la Constitución y hacia la plaza Cervantes en un recorrido en el que, en ocasiones, se hacía difícil seguir avanzando. Entre los participantes se comentaba que no había visto una participación similar desde los atentados en Atocha el 11-M en una marcha en la que según la Delegación del Gobierno han estado 7.000 personas pero que la Policía Local cifra en 10.000.

Ciudad Real, la manifestación junto a la sede de la Diputación Foto: Mila Negrete

La plaza Mayor de Ciudad Real antes de iniciarse la marcha Foto: UJCE Ciudad Real

Manifestación en Ciudad Real Foto: Mila Negrete

En Cuenca, unas 1.800 personas según la Delegación del Gobierno se sumaban a la manifestación

Cabecera de la manifestación en Cuenca Foto: Comando Violeta

En Cuenca también se llenaron las calles de la ciudad Foto: Comando Violeta

Cartel en la manifestación del 8M en Cuenca

Según informa Europa Press, la marcha ha partido a las 18.15 horas de la Avenida República Argentina, con final en el cruce de la calle Carretería con Sánchez Vera, donde se ha leído un manifiesto. A lo largo del recorrido, encabezado por una pancarta con el lema 'Huelga feminista, si nosotras paramos, se para el mundo' y en el que se ha reservado un espacio rodeado con un lazo morado en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia de género, han podido leerse carteles con mensajes como 'Mujer, no me gusta cuando callas', 'El feminismo es una revolución, no un lema de marketing' o 'Las mujeres estamos en guerra'.

También se han gritado consignas como 'Mujer que se organiza, no plancha tus camisas', 'Aquí estamos, nosotras no matamos', 'Mujeres a la calle, asesinos a prisión', 'Machista muerto, abono pa' mi huerto' o 'Mujer, si no luchas, nadie te escucha'.

La convocatoria, a la que se han sumado representantes de CCOO, UGT o la Plataforma anti ATC, ha transcurrido en medio de un ambiente festivo y a ritmo de una batukada empoderada que ha tocado temas como 'La chica PP'.