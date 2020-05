Núñez (PP) quita hierro a una encuesta que da mayoría absoluta a Page y que vaticina la entrada de Vox en las Cortes regionales

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha quitado hierro al ElectoPanel publicado por electomanía.es sobre la intención de voto en Castilla-La Mancha en plena crisis sanitaria y que otorga la mayoría absoluta (40,4%) al PSOE, con 18 diputados, uno menos que ahora, si los comicios autonómicos se celebrasen en este momento frente al 36,2% que obtendría el PP (14 diputados, cuatro más que ahora) o el 5,8% de Ciudadanos y que le dejaría fuera del Parlamento regional (ahora tiene cuatro diputados).

Unidas Podemos obtendría un 8% de votos (y no obtendría escaños) y sí lo haría Vox que, con un 7,9% de los sufragios, obtendría un diputado.

"Ni siquiera me he parado a analizar los datos. En estos momentos, lo que menos me preocupa es una encuesta. Me preocupa hablar con decenas de sanitarios para ver cómo va la situación sanitaria en hospitales o en centros de salud".

Núñez cree que "las elecciones y los votos están permanentemente en boca de otros o de otro que es el que está fiando todo a seguir anclado en el sillón y desprecia a médicos, a maestros, a mayores e incluso le falta el respeto a los muertos como está haciendo Emiliano García-Page".

En su opinión, "de encuestas o elecciones tocará hablar dentro de tres años. Ahora toca hablar de Sanidad, de gestión de la Sanidad y de cómo vamos a garantizar la desescalada con éxito. En eso está el Partido Popular. En elecciones están otros", ha zanjado.

Fuente: electomanía.es

PSOE: "Ni en los peores momentos los ciudadanos ven al PP como alternativa"

En términos similares se ha expresado la diputada regional del PSOE, Ana Isabel Abengózar. "Sinceramente, no creo que sea este momento de encuestas, pero en cualquier caso lo que dicen esos datos, esa mayoría absoluta es la valoración positiva de quien se está dejando la piel".

En su opinión, el sondeo viene a reflejar "que los ciudadanos valoran quién está a la altura de las circunstancias tanto en las buenas como en las malas" y, en este sentido a pedido al PP regional "reflexionar" porque "ni en los peores momentos los ciudadanos los ven como alternativa".