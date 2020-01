El PP de Castilla-La Mancha culpa directamente a Page de ser "cómplice de pactos con quienes quieren destrozar España"

Un centenar de alcaldes del Partido Popular, junto a senadores, diputado regionales y afiliados se han reunido en las puertas de la sede del Gobierno regional, el Palacio de Fuensalida, para pedir directamente a Emiliano García-Page que frene la investidura de Emiliano García-Page. A partir de las 11.30 de la mañana, alrededor de 200 personas, según las fuentes 'populares', se concentraron "sin gritos ni consignas" y leyeron un manifiesto que titularon "contra la investidura de la vergüenza de Pedro Sánchez".

"García-Page tiene la ocasión, con los nueve diputados del PSOE en Castilla-La Mancha, de evitar que se consuma ese pacto que nos avergüenza a todos los castellanomanchegos de la mano de independentistas, filoetarras y comunistas", explicó Paco Núñez. El vicepresidente de la FEMP Castilla-La Mancha, Manuel Borja, fue el encargado de leer el manifiesto contra la "investidura de la vergüenza": "Queremos dar una última oportunidad al Secretario General de los socialistas castellano manchegos, Emiliano García-Page, para que enmiende el desastre que se avecina", rezaba el documento.

"Si no lo hace, si no se lo exige, si no se lo ordena, Emiliano García-Page será partícipe y por tanto cómplice de los pactos que ha firmado Pedro Sánchez para alcanzar el poder a cualquier precio con quienes quieren destrozar España, con quienes insultan a la corona, con quienes se emocionan al ver apalear a un policía y con los herederos de ETA", continuaba el manifiesto del PP.

"No estamos pidiendo ningún tamayazo, sino lo que viene anunciando [Emiliano García-Page] hace un mes y lo que ya hizo el PSOE en 2016", afirmaba ante la prensa Paco Núñez, que recordó que entonces hubo diputados socialistas que rompieron la disciplina del partido al votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, en vez de abstenerse. "Page decía que una parte de España no iba a decidir sobre el todo, pero ha sido lo contrario", criticó el 'popular'.

El acuerdo de investidura, continuó, es un "espejo" de países "como Venezuela", algo "perjudicial" para los intereses de empresarios y autónomos de la región. "Page puede evitar que haya un gobierno con el Partido Comunistaal frente de la presidencia de Gobierno", reclamó el también diputado regional. "Hoy Page puede evitar que se rompa la unidad de España y que los intereses no sea el particular de partidos filoetarras e independentistas".

"Vamos a liderar una oposición firme, clara y contundente para evitar que los pcatos del sanchismo pongan en jaque la unidad del Estado o la legalidad del país. Hoy lo firmado pone en jaque todo esto", recalcó Núñez. "Lo que quiere es romper nuestro país y no van a ganar", afirmó.