El PP lamenta que sus propuestas para la crisis hayan quedado "en saco roto" y pide a Page que pida disculpas a los sanitarios

Doscientas propuestas son las que ha presentado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en rueda de prensa telemática, tras reunirse con "más de 200 colectivos de la región" para negociar un "posible acuerdo" con el Gobierno regional. Eso sí, "toda vez que el Ejecutivo autonómico informe de la situación actual de la Comunidad Autónoma". De todos modos, Núñez ha lamentado que el PP "lleve una semana esperando" que el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, se reúna con la vicepresidenta de la Cortes y responsable del PP en las negociaciones, Ana Guarinos para conocer la "foto real de esta tierra".

Según ha señalado, el partido tienene toda la "voluntad política y personal" de contribuir a un "posible acuerdo por la recuperación económica, sanitaria, educativa y social de Castilla-La Mancha". Eso sí, un acuerdo con "seriedad y rigor", a lo que ha añadido que considera que es "vital" elaborar una nueva Ley de Presupuestos, para ir "redactando cada una de las propuestas con su presupuesto correspondiente y que luego se lleva a efecto"."El eje fundamental de este nuevo presupuesto debe ser el gasto sanitario, ya que es fundamental que este gasto esté presupuestado".

Núñez ha señalado que el Gobierno de Page "tiene que ayudar a los ayuntamientos, ya que prestan servicios esenciales, por lo que se deben saldar las deudas con ellos y permitir que utilicen el remanente de tesorería para gasto corriente o reforzar el servicio de Ayuda a Domicilio".

"No ha estado parado"

Núñez ha señalado que el PP "no ha estado parado durante estos dos meses" y recordó que se ha trasladado más de 100 propuestas al Ejecutivo, pero que han caído "en saco roto" y otras que "ya no tienen sentido" como la petición de apertura del nuevo Hospital de Toledo "durante el mayor pico de la pandemia".

Además, Núñez ha instado a Page a que pida disculpas a los colectivos sanitarios por sus continuos ataques, que le han valido una "lluvia de críticas" por parte de colegios profesionales, asociaciones y federaciones sanitarias, incluso algunos colectivos han pedido su dimisión como presidente de la Junta. "Esta es la realidad que vive Castilla-La Mancha", lamentó.

El partido también ha pedido que se empiece a garantizar el retorno de la agenda sanitaria, con seguridad, de las personas que estaban esperando una intervención o consulta antes de la pandemia y que puedan empezar a recibir sus citas "con garantías". En cuanto a la desescalada, Núñez ha propuesto de nuevo que para garantizar que se produzca con éxito, es imprescindible realizar test masivos a toda la población.

Por tanto, ha señalado que las palabras de Page para con la sanidad "no son de recibo", ya que frases como que los sanitarios utilizaban las mascarillas defectuosas "para hacerse fotos" o que los profesionales se dedicaban a hacer vídeos, son "de vergüenza".

Núñez ha asegurado que el PP no va a permitir "los ataques, ni las faltas de respeto de Page a los sanitarios", que se suman a sus ataques a los maestros, a los que acusó de querer "15 días de vacaciones"; a los mayores, a los que calificó como "personas no válidas" o a los fallecidos por la pandemia cuando dijo que "ya echaríamos cuentas".

"La falta de humanidad, soberbia y la forma con la que Page ha afrontado esta crisis no es de recibo", ha dicho Núñez, al tiempo que ha indicado que las palabras del sábado en las Cortes acusando a los sanitarios de crear alarma que para él no había existo es una "desvergüenza política que no vamos a tolerar al presidente de Castilla-La Mancha".