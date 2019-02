Podemos compara a Page y Rajoy por tener "secuestradas" sus leyes en las Cortes

El diputado y portavoz del grupo de Podemos, David Llorente, ha acusado al Gobierno regional de "retener" los proyectos de ley de su partido, a pesar del "compromiso" expresado por su formación de aprobar "todos los proyectos de ley" que siguen pendientes de tramitar en las Cortes. "Pregunté al PSOE la excusa para seguir reteniéndolos, pero ellos desafortunadamente respondieron con mentiras, difamaciones y fango para tratar de seguir justificando su injustificable bloqueo parlamentario", explicó el diputado.

Llorente criticó a los socialistas, señalando que parece que "no tienen reparo moral" al "difamar" en las Cortes de Castilla-La Mancha. "Apelaría a su sentido del ridículo para que dejen de esgrimir pretextos que son un insulto a la gente", recalcó el portavoz, que afirmó que es Emiliano García-Page el que está "reteniendo" los proyectos de ley y quien está "sometiendo a bloqueo" las Cortes, "despreciando" el compromiso que Podemos ha hecho público. "No se sabe bien lo que están pidiendo, salvo una especie de rendición de entrega de la dirección del grupo parlamentario [de Podemos]", explicó el diputado.

En este sentido, recordó que el Gobierno debe "acatar y respetar" la facultad de la Cámara regional para legislar. "Page se está comportando como lo hizo Rajoy, pero afortunadamente la doctrina constitucional actualizada ha establecido que el Gobierno no puede vetar caprichosamente la tramitación de leyes simplemente porque no le guste", recalcó. Así quiso hacer referencia también al recurso anunciado por el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro al acuerdo que permitió la tramitación de la Proposición de ley sobre tierras raras de Podemos. "Si ese recurso se llegase a presentar, en contra del reglamento de las Cortes, no se podría admitir a trámite", aseguró el diputado.

"Evidente doble rasero"

El diputado regional ennumeró diversas iniciativas que desde el PSOE han asegurado sí saldrán adelante, como la Ley del Estatuto de Mujeres Rurales o la Ley de Economía Circular, criticando un "evidente doble rasero" que existe entre las iniciativas socialistas y las de su propio partido. "Lo de Podemos lo han mantenido aplazado y secuestrado durante un año y medio de co-gobierno. Este doble rasero es evidente e innegable y desmonta por completo el discurso falaz del gobierno regional para tratar de justificar el bloqueo de las Cortes", aseguró.

En cuanto a su propio partido, lamentó que José García Molina, secretario general en la región, no se haya pronunciado públicamente respecto, por ejemplo, al recurso contra la tramitación de la Proposición de ley sobre las tierras raras. "Creo que sería conveniente que lo hiciera y aclare si apoya el recurso que ha anunciado el Gobierno y el bloqueo parlamentario en general que está practicando el gobierno o si por el contrario apoya la tramitación de nuestras legislaciones y los proyectos de Ley de Podemos", afirmó.

Es por estas razones que desde el grupo parlamentario de Podemos se pedirá que se celebren todos los plenos extrarodinarios "necesarios" para tramitar los proyectos de ley que estén pendientes. "El jueves 7 de marzo debería haber pleno, no como se ha anunciado que habrá sólo en las últimas tres semanas del mes" afirmó. Con esta medida, recalcó, se pretende que las Cortes "puedan seguir trabajando plenamente".

El PSOE le pide que "no venga con prisas y llorando"

El presidente del grupo parlamentario socialista, Rafael Esteban, ha asegurado que Llorente está "sacando de quicio" la situación parlamentaria y ha sugerido que "quizás le entren las prisas a un mes del cierre de convocatoria de elecciones". "El periodo está prácticamente terminado, que haga la solicitud correspondiente a través de los cauces ordinarios", sugirió y "y no venir ahora con prisas y llorando". "Si le corre tanta prisa al señor Llorente que hubiera trabajado antes", afirmó.