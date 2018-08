Prohibido el baño temporalmente en Escalona por altos niveles de bacterias en el Alberche

El baño queda temporalmente prohibido en la zona del río Alberche a su paso por la localidad de Escalona debido a la "posible contaminación microbiológica" que presentan sus aguas en este tramo. Así lo reflejan los informes que elabora la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Junta y que, de manera quincenal, muestran las calificaciones puntuales de las zonas de baño de la región. La prohibición se debe en este caso a la superación de los límites establecidos de niveles de enterococos intestinales y de Escherichia coli (E.Coli), dos bacterias que pueden llegar a poner en riesgo la salud de posibles bañistas.

Los niveles de estas dos bacterias en el agua, que se muestran a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (Náyade) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, llevan incrementándose desde el pasado mes de mayo. Por ello, desde la segunda quincena de junio, cuando han alcanzado límites más altos, el baño no ha sido recomendable en esta zona del río Alberche, en la que se seguirá analizando la presencia de estas bacterias hasta que finalice la temporada de baño.

Muestreo de las bacterias en el río Alberche a su paso por Escalona

Se trata de la única zona de baño de las 35 que hay en la región -cinco en la provincia de Toledo- que llega a esta situación de prohibición temporal, precisamente en un espacio natural que supone un atractivo turístico para el municipio.

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha manifestado a toledodiario.es que espera que este episodio sea "una cosa puntual". "No sé por qué se dan los parámetros altos -de estas bacterias", ha apuntado Gutiérrez, que asegura "con rotundidad" que "no se trata de un problema que provenga del municipio". Así, manifiesta que "puede ser" que esta contaminación provenga de una inadecuada depuración de aguas residuales de "otros municipios o fincas aguas arriba" a la dirección del río a su paso por Escalona.

Asimismo, el también presidente de la Diputación de Toledo ha recalcado que durante este verano, las aguas del río Alberche a su paso por Escalona han pasado por las tres calificaciones que se utilizan respecto al baño: apta, no recomendable y no apta, esta última en la primera quincena de agosto. A raíz de los niveles que han alcanzado estas bacterias, Gutiérrez afirma que han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que analice o determine "el por qué" de esta situación "anómala", aunque precisa que aún no han obtenido respuesta del organismo dependiente del Ministerio.

"Igual que todas las aguas de Escalona salen depuradas, pido que todas las aguas río arriba también lleguen limpias", ha reclamado el alcalde del municipio toledano, que ha resaltado que "lo normal es que el agua sea apta" en esta zona que apunta que llevaba "años" sin registrar la prohibición del baño, aunque precisamente este mismo tema fue también objeto de polémica el verano de 2016 tras un informe de la Comisión Europea en el que reclamaba que no se permitiera el baño, una petición que Gutiérrez contradecía amparándose en otros análisis de la Junta.

En este sentido, según los registros del Náyade, cabe destacar que también el verano de 2017 también se registraron altos niveles de enterococos intestinales y de E.Coli que llevaron a prohibir el baño durante los primeros días del mes de junio, tal y como se puede observar en las muestras recogidas que se enumeran en la imagen inferior.

Muestro en el río Alberche a su paso por Escalona / Náyade

Invitan a refrescarse en las aguas del Alberche a pesar de la prohibición

El Ayuntamiento de Escalona, así como los centros de salud de la localidad y la CHT, tienen conocimiento de estos análisis desde el pasado 31 de julio, ya que la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad de remitirlos de manera quincenal. De esta manera, Álvaro Gutiérrez afirma que en la zona de baño existen carteles que actualmente informan sobre la prohibición del baño.

No obstante, ni a través de la página oficial del Ayuntamiento de Escalona ni de sus redes sociales se ha puesto en conocimiento que la calidad del agua no sea apta para el baño en esta primera quincena del mes de agosto. Incluso, mediante los perfiles que usan en Twitter y Facebook para promocionar el turismo en el municipio, el pasado 5 de agosto se invitaba a los usuarios a "refrescarse" en el río Alberche o en la piscina de la localidad. Un error que el alcalde achaca a un descuido van a solventar.

Con esta situación, habrá que esperar a los análisis que tenga que realizar la CHT para determinar cuál es el origen del problema de estos altos niveles de bacterias en las aguas del Alberche y saber si en el próximo muestreo quincenal el río vuelve a ser apto para el baño en lo que queda de verano ya que debido a esta situación, las únicas zonas de baño aptas en la provincia de Toledo en esta quincena son las Lagunas de Villafranca de los Caballeros y el embalse de Cazalegas.