Román renuncia a su compromiso de convertir el Centro Cívico de Guadalajara en la Casa de la Cultura

La Federación Provincial de Asociaciones Culturales de Guadalajara (FAPC) asegura que Román ha “olvidado” su compromiso de transformar el Centro Cívico, situado en el centro en la Casa de la Cultura de la ciudad alcarreña. Estas críticas se producen después de que el alcalde presentara a finales de mayo su proyecto para convertir el conocido como ‘edificio negro’ en un centro tecnológico, que albergará también a las oficinas municipales y a las empresas subcontratadas que trabajan para el Consistorio.

Juan Antonio Lázaro, presidente de FAPC explica a eldiarioclm.es que “con este último proyecto quieren cargarse la naturaleza cultural del Cívico y ponen continuas dificultades para que desaparezcan todas las asociaciones que no responde a su concepto de cultura”.

El plan, que fue calificado por el alcalde como un espacio tecnológico abierto a los ciudadanos y uno de los proyectos más ambiciosos que se van a acometer en los próximos meses, supondrá una inversión superior al millón de euros, que se financiará al 80% con fondos europeos.

Según explicó el Ayuntamiento, el edificio constará de cinco plantas. La planta baja alojará un área expositiva y de divulgación tecnológica con zona WIFI equipada para el uso del os ciudadanos. En cuanto a la primera y la segunda planta se destinarán a la formación continua de distintos colectivos de la ciudad, a través de un programa de cursos y talleres de aprendizaje relacionados con las nuevas tecnologías. Por último, los pisos tercero y cuarto estarán ocupados por los servicios municipales y será también la sede de las en presas subcontratas por el Consistorio.

Además, el edificio contará con una terraza y con un jardín vertical en uno de sus laterales para embellecer y mejorar la estética de la cercana plaza de San Gil. La actuación, que se desarrollará sobre una superficie de 1.260 m² se iniciará en el último trimestre del año y las obras durarán seis meses.

La decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de transformar el Centro Cívico en un espacio tecnológico ha suscitado controversia entre las asociaciones culturales y los partidos políticos de la oposición. Para el presidente de las asociaciones culturales, “este proyecto incumple con los requisitos que marcan las ayudas europeas EDUSI, concebidas para financiar iniciativas culturales, sociales o medioambientales”; una norma, a la que, a su juicio, “no se adapta un edificio de oficinas con el que el Ayuntamiento pretende vaciar al Cívico de la actividad cultural con la que nació”. Asimismo, defiende que “si cuentan con el dinero y la voluntad política, que hagan la Casa de la Cultura que llevamos reclamando años y que nos prometió Román hace 13 años”.

El compromiso de Román de habilitar el Cívico como Casa de la Cultura se remonta al año 2005, cuando el entonces líder de la oposición reclamó al Ayuntamiento, gobernado por PSOE e Izquierda Unida la creación de un Centro de la Cultura Activa con el objetivo de ubicar en esta sede a todas las asociaciones culturales. Además manifestó su voluntad de “seguir trabajando” porque esa iniciativa se materializara lo antes posible. Pero, esta iniciativa no prosperó y la reforma del Cívico se estancó sin avances durante la primera legislatura Román en el Ayuntamiento arriacense (2007-2011).

Después, la propuesta cultural para este icónico inmueble dio un giro y de cara a las elecciones municipales de 2015, el candidato popular anunció en campaña que transformaría el edificio del Centro Cívico municipal en un centro de ocio para la ciudadanía, gestionado por una empresa privada. Finalmente, a finales de mayo, el equipo de gobierno popular dio a conocer su tercer y definitivo proyecto de rehabilitación del Cívico en un centro de la tecnología.

“Una oportunidad perdida”

PSOE y AHORA Guadalajara también han mostrado su oposición al proyecto de rehabilitación del Centro Cívico. Ambas formaciones coinciden en que la reforma propuesta por el Ayuntamiento se ha realizado sin tener en cuenta la voz de los ciudadanos y que no ayudará a recuperar la vida en el casco histórico de la ciudad.

Lucía De luz, portavoz del PSOE en el Consistorio estima que el actual plan “implica un gasto excesivo, porque el Ayuntamiento no se ha ocupado de mantener las instalaciones del Cívico desde hace años”. Además, subraya que “queremos un centro para que lo disfruten los ciudadanos y el centro tecnológico anunciado no cumple con la Casa de la Cultura prometida a los vecinos de Guadalajara y no mejorará la estética del edificio negro ni de la Plaza de San Gil”.

Foto: Ahora Guadalajara

En la misma línea se pronuncia Susana Martínez, concejal de Ahora Guadalajara, para quien la idea del Gobierno municipal “es una oportunidad perdida para recobrar un punto negro y abandonado de la ciudad”. Asimismo, Martínez asevera que “con esta reforma del Cívico, que se ha presentado sin debate ciudadano y de la que no conocemos la obra completa, se perderá su naturaleza cultural”.

Por el contrario, el Alcalde reaccionó ante las críticas de la oposición asegurando que “las respeta, pero que nos las comparte, porque la reforma del Cívico es un proyecto coherente con nuestra firme apuesta para revitalizar el casco antiguo de Guadalajara”. Y añadió que “los hechos demuestran que este Gobierno ha invertido mucho para dinamizar el casco, mientras que ellos no hicieron nada durante sus años de mandato y con sus críticas tratan de empequeñecer lo que hacemos para que hoy el centro histórico de Guadalajara sea mucho mejor que el que me encontré tras el mandato de PSOE e IU”.

Sin sede

Las obras que el Ayuntamiento de Guadalajara va a desarrollar en el Centro Cívico durante el los últimos cuatro meses del año acarrean otra consecuencia inmediata: el traslado de las 11 asociaciones culturales que, en la actualidad realizan su actividad en la sede del edificio negro. Un asunto que preocupa a la Federación Provincial de Asociaciones Culturales, porque, según, confirman a este digital, desconocen cuál será su nueva ubicación. “El Ayuntamiento no nos contesta ni nos ha dicho de forma oficial cuándo nos tendremos que irnos del Cívico”, afirma Juan Antonio Lázaro, presidente de FPAC, que ha funcionado en el Centro Cívico desde su fundación en 1986.

Desde que se conociera el plan para remodelar el edificio en mayo, Armengol Engonga, concejal de Cultura ofreció a las asociaciones trasladarse a los centros sociales de la ciudad como única alternativa. Una idea que no aceptan estos colectivos porque consideran que no disponen de espacio suficiente para realizar nuestra actividad.

En una carta abierta, el presidente de esta entidad explica que “un mes después de comunicarnos con el concejal de Cultura, no hemos recibido ninguna contestación a cerca de la reubicación de las asociaciones culturales”. En alusión a la propuesta de desplazarse a los centros sociales, la federación lo rechaza, porque “no satisface las necesidades de las asociaciones, al tener que compartir espacio con otras asociaciones en despachos reducidos”.

En cambio, las asociaciones culturales reclaman al Ayuntamiento que habilite las oficinas vacías de la Estación de Autobuses para que estos colectivos puedan ocuparlos de manera temporal hasta que concluya la reforma del Cívico. Una medida que cumpliría con la moción aprobada en el Pleno de junio con la que Ahora Guadalajara solicitó, precisamente, ese cambio de ubicación para las asociaciones: “Esperamos que la moción aprobada en el Pleno se cumpla , y que, las asociaciones que estamos en el Cívico, podamos trasladarnos lo antes posible a los locales vacíos de la Estación de Autobuses, de manera provisional hasta que esté operativa esa “Casa de Cultura” o “Centro de Cultura Activa” que todos deseamos para nuestra ciudad.

Mientras la concejalía de Cultura decide dónde recolocar a las asociaciones de la ciudad, Lázaro asegura que “seguiremos en el Centro Cívico, a pesar de la precariedad de sus instalaciones”. La intención de la federación de Asociaciones Culturales es convocar una concentración después del verano para “protestar contra la reforma y reivindicar el carácter cultural, social y público del Centro Cívico en el futuro”.