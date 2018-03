'SafeWaterAfrica', un proyecto de tecnología autosostenible para el suministro y gestión del agua

Investigadores de Sudáfrica, Mozambique, Alemania, Italia y España se reúnen en la Universidad de Castilla-La Mancha en la asamblea general del proyecto ‘SafeWaterAfrica’. Se trata de una iniciativa en la que participa la Universidad regional y que tiene por objetivo desarrollar, introducir y aplicar un sistema de tratamiento de agua autónomo, novedoso y 'made in África', basado en tecnología europea de tratamiento de agua de bajo consumo adaptada e integrada

‘SafeWaterAfrica’ (Self-Sustaining Cleaning Technology for Safe Water Supply and Management in Rural African Areas; Tecnologías autosostenibles para el suministro y gestión del agua de abastecimiento en comunidades rurales de África) es el nombre del proyecto en el que participa el Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Medioambiental del Departamento de Ingeniería Química. Está financiado por el programa H2020 y con un presupuesto de 3 millones de euros.

Desde la Universidad regional recuerdan que en el continente africano hay 108 millones de habitantes en los 15 países subsaharianos que tienen un acceso limitado a agua de abastecimiento con unas "mínimas" garantías sanitarias. De este modo, cada unidad de este sistema de tratamiento de agua estará diseñada para proporcionar una fuente de agua segura para alrededor de 300 personas de áreas rurales y periurbanas. Es el sistema de oxidación electroquímica, basado en novedosos electrodos, el que "juega un papel clave" en la purificación del agua y la eliminación de la contaminación microbiológica.

Asimismo, la operación de las plantas será realizada por el personal local bajo la responsabilidad de las comunidades o proveedores de servicios locales, facilitando que la implementación de la tecnología contribuya al bienestar social y al crecimiento económico en las zonas rurales y periurbanas de los países del sur de África. Esto tendrá sus "principales logros" en dos sistemas de demostración diseñados, construidos y configurados en las zonas rurales de Sudáfrica y Mozambique.

A esta primera reunión que acoge la UCLM de este consorcio europeo-africano -en el que participan 10 socios de Sudáfrica, Mozambique, Alemania, Italia y España- han asistido la vicerrectora de Docencia de la Universidad regional, María Isabel López, y el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Ángel Ríos. Ambos han resaltado el papel de la UCLM en este proyecto, para optimizar la tecnología electrolítica de desinfección a las condiciones de los abastecimientos en el sur de África y en diseñar tratamientos previos con procesos novedosos y de bajo coste que consigan una mayor efectividad mediante la eliminación de la turbidez y salinidad; al mismo tiempo que colabora en la transferencia y optimización de tecnología a las empresas africanas y optimización de tecnología para su aplicación en las comunidades rurales.

Además, participan instituciones africanas como la Universidad Politécnica Tshwane; la Universidad de Stellenbosch; el Consejo para la Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica, así como las empresas Salomon Lda, Advance Call Pty Ltd, Virtual Consulting Engineers VCE y la Asociación para el Desarrollo y del Agua NGO. Además, el proyecto ‘SafeWaterAfrica’ cuenta con el apoyo del Instituto Tecnológico Fraunhofer, la Universidad de Ferrara y las empresas Condias y Gate, por parte europea.