“Siguen inspirándome Camarón de la Isla y Paco de Lucía porque han sido los mejores de mi generación”

José Fernández Torres, ‘Tomatito’, lleva cerca de 50 años vinculado al mundo del flamenco. Natural de Almería con tal solo doce años decidió comenzar su carrera musical en Málaga, actuando en tablaos donde conoció a Paco de Lucía y donde Camarón de la Isla se fijó en él. Su fama y prestigio le llegaron al acompañar desde muy joven a grandes cantaores como Enrique Morente, La Susi o José Menese, pero sin duda, lo más importante de su carrera lo consiguió de la mano de Camarón al que acompañó durante los últimos 18 años de su vida.

Los comienzos como guitarrista de Camarón de la Isla le han marcado su carrera musical y su vida, pero también ha actuado junto a artistas tan prestigiosos como Frank Sinatra o Elton John durante sus respectivos conciertos en España. 'Tomatito' está considerado en la actualidad como una leyenda viva del flamenco y así lo avalan los diferentes premios que ha recibido a lo largo de su carrera entre ellos cinco Premios Grammy y el Premios Max al Mejor Director Musical.

A lo largo de su extensa carrera ha realizado cientos de conciertos en los más importantes teatros del mundo, como el Royal Albert Hall de Londres o el Town Hall Theatre de Nueva York y ha realizado giras internacionales por Japón, Turquía, Estados Unidos, Argentina o Abu Dhabi, entre otros muchos.

El almeriense regresa a Castilla-La Mancha con su espectáculo ‘Soy Flamenco’, basado en un disco que publicó en 2013 bajo el mismo nombre con el que rinde homenaje a sus grandes amigos Paco de Lucía y Camarón de la Isla y que incluye bulerías, soleas, tantos, rondeñas, seguiriyas o rumbas. Tras su paso por Cuenca, este domingo actúa en el Teatro Auditorio ‘El Greco’ de Toledo aunque también pasará el 7 de marzo por Albacete, el día 8 actuará en Ciudad Real y visitará Guadalajara el 9 de marzo.

¿Qué vamos a poder ver en su último espectáculo?

Realizo un repaso por mi disco ‘Soy Flamenco’, publicado en 2013, pero también incluyo temas de otros discos, inclusive el tema ‘Two Much’ del pianista Michel Camilo, pero en vez de hacerlo a piano y a guitarra, lo hacemos solo a guitarras y se lo dedicamos a Paco de Lucía este año. En fin, un paseo por mi música.

¿Qué tal está siendo la acogida del público?

La gente viene a escuchar música y también le gusta disfrutar de la guitarra, pero además llevo cante y baile. Es un espectáculo con el que creo que la gente se divierte y yo me lo paso bomba.

¿Cómo es el público de Castilla-La Mancha? ¿Cree que hay afición por el flamenco en esta Comunidad Autónoma?

Nosotros estamos acostumbrados a actuar en muchos sitios y a la gente sí le interesa el flamenco porque es una música que tenemos para exportar al mundo, y de alguna manera le damos el valor que tiene.

Lleva vinculado al mundo del flamenco desde pequeño ¿Cómo cree que ha ido evolucionando este género a lo largo de estos años?

Es una música que está siempre en movimiento, y una música importantísima para nuestro país y para el mundo en general.

De todos los teatros en los que ha estado, ¿Cuál recuerda con especial cariño?

Por ejemplo, uno de los teatros de los que tengo especial cariño es el Palau de Barcelona, porque ahí fue cuando el flamenco entró con Camarón en el templo de la música clásica y eso se me ha quedado grabado. También recuerdo con cariño la actuación en el Olympia de París. Las músicas que están vivas y son patrimonio de la humanidad caben en todas partes, si no es hoy, será mañana pero siempre está la puerta abierta para la música flamenca.

Fue guitarrista de Camarón durante 20 años. ¿Cómo fue trabajar con él?

Era un encanto y una persona maravillosa, no tuvimos ningún problema en 20 años, y tengo que decir, que después lo pasé muy mal sin él pero con Camarón estuve maravillosamente bien.

También ha colaborado con Frank Sinatra o Elthon John ¿En qué ocasión trabajó con ellos?

Fue después de la desgracia de Camarón en el año 1993, yo estaba perdido pero participé con ellos durante sus respectivas giras en España. Tocaba antes que ellos, y recuerdo que por ejemplo venían al camerino y me preguntaba por Camarón y me decía que era una pena y una desgracia lo que le había pasado a este genio del flamenco y lo recuerdo como un detalle muy bonito

¿En qué punto se encuentra el flamenco?

El flamenco siempre está en auge porque sale gente nueva, y es una música sabia porque se van introduciendo novedades y siempre se están probando cosas y eso es lo bonito de la música, que no es estática. Se pueden hacer muchas cosas siempre que se sepa de dónde viene el flamenco, los cánones del flamenco, los palos y los ritmos de flamenco y luego de ahí como hizo Camarón y Paco de Lucia se inventan cosas, y unas estarán bien y otras a lo mejor no se quedan.

¿Quién le inspiró en sus inicios y qué artistas le inspiran ahora?

Siguen inspirándome Camarón de la Isla y Paco de Lucía porque han sido los mejores de mi generación y seguirán inspirándome por los siglos de los siglos

¿En qué proyectos está involucrado ahora?

Estoy terminando un disco con Universal con la grabación del Concierto de Aranjuez y también estoy trabajando en otro álbum que le he producido a José Mercé que se llama ‘De Verdad’ con el que estamos de gira desde noviembre y tenemos todavía muchos conciertos

A parte del flamenco, ¿Qué tipo de música le gusta escuchar?

Me gusta escuchar el clásico y el jazz, la música romántica, las melodías bonitas.. es que la música es universal y no tiene idioma

¿Qué le parece que le consideren una leyenda viva del flamenco?

Para mi es un privilegio porque he estado con los mejores de mi generación. Si por el hecho de haber estado con Camarón y Paco de Lucia me dicen que soy una leyenda viva del flamenco bienvenido sea porque he sido un hombre privilegiado por poder haberme criado y haber podido estar con ellos.

Como todos nos tenemos que ir de este mundo, al menos cuando yo me vaya se podrá decir que estuve con los que yo quería y con los mejores.

¿Cómo animaría a la gente a que acuda a ver su espectáculo?

Se lo van a pasar bien, porque llevo cante, baile y guitarra. Hay movimiento rítmico, pero también hay temas románticos, y hay un poco de todo, así que si le gusta la música ahí estoy. Yo me lo voy a pasar bien y haré que se lo pase bien también a quien venga.