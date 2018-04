Solicitan medidas al Ayuntamiento de Tomelloso para evitar la muerte de aves en la localidad

Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha pedido al Ayuntamiento de Tomelloso que adopte medidas correctoras para evitar la muerte de aves por colisiones en las paredes de metacrilato de las pistas de pádel de la ciudad deportiva de este municipio ciudadrealeño.

En un comunicado, la organización señala que las cristaleras se han extendido como elemento "constructivo en la arquitectura urbana moderna; paradas de autobús, pantallas acústicas, fachadas de edificios y paredes transparentes en instalaciones deportivas, particularmente pistas de pádel".

Sin embargo, a su juicio, "lo que puede resultar como una solución orientada al aprovechamiento térmico o como aplicación funcional, deriva en una trampa mortal para un amplio elenco de aves de pequeño y mediano tamaño que no advierten su presencia, interponiéndose en su camino, resolviéndose normalmente con su muerte instantánea por los fuertes golpes sufridos".

En el caso de las pistas de pádel como los de la ciudad deportiva de Tomelloso "coinciden con espacios rodeados de vegetación, siendo interpretados por las aves como reales, cuando sólo es un reflejo, sin advertir "de la existencia de un muro, por lo que acaban chocando fatalmente, falleciendo por traumatismos, paradas cardiorrespiratorias y lesiones en los órganos internos".

Según Ecologistas pocas especies se libran, "pero hay que llamar la atención sobre el impacto de estas instalaciones en una muy sensible y protegida como de 'Interés Especial' en el Catálogo Nacional y Regional de Especies Amenazadas: el vencejo común". Las pistas de pádel no están cerca de ningún corredor ecológico, ni tampoco dentro de un espacio de la Red Natura, por lo que "no registran una alarmante mortalidad", pero se producen colisiones ocasionales.

No obstante, la primavera es una época en la que se multiplica la presencia de aves con la incorporación de las poblaciones migradoras y el consiguiente aumento de la movilidad de la avifauna urbana, han subrayado los ecologistas.

Por ello, la organización apela a "la sensibilidad" del Ayuntamiento de Tomelloso para ejecutar unas "sencillas" medidas correctoras tendentes a minimizar este problema, que pasarían por "la aplicación de rótulos de vinilo de colores que eliminen la transparencia de las cristaleras o, en su defecto, de adhesivos plásticos y adhesivos semitransparentes, o de reproducciones de siluetas negras de rapaces, evitan los reflejos, reduciendo la probabilidad de colisiones".