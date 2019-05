Un pueblo de Toledo tendrá una alcaldesa del PP tras 40 años con el mismo alcalde del PSOE que no se presentó

Alcañizo, una pequeña localidad de la Campana de Oropesa cercana a Talavera de la Reina, cambiará de alcalde 40 años después. Tras la renuncia del incansable César Sánchez Alegría (PSOE) a presentarse a estas pasadas elecciones municipales tras haber sido el alcalde ininterrumpidamente desde 1979, el Partido Popular ha conseguido ganar por primera vez en la actual etapa democrática en este municipio que será gobernado también por primera vez por una mujer: María Chiquero Alegría.

En concreto, de los 183 votos que se registraron el 26 de mayo, 93 de ellos han sido para el PP y 76 para el PSOE liderado por Luis Miguel Muñoz, que no ha conseguido mantener la hegemonía tras seis legislaturas consecutivas -desde 1995- como primera fuerza de este partido y que ha perdido, respecto a las pasadas elecciones, 41 votos cruciales para dar un vuelco a la historia de la localidad.

En total, Sánchez Alegría ha gobernado en este municipio durante diez legislaturas. La primera de ellas bajo las siglas de UCD (1979-1983), luego como independiente (1983-1987), la tercera como representante de CDS (1987-1991) y en otra ocasión más como independiente (1991-1995) antes de hacerlo desde entonces como representantes del PSOE.

Resultados en Alcañizo (Toledo) el pasado 26 de mayo Fuente: Ministerio del Interior

Desde 1979, 31 alcaldes de los 8.131 municipios del país han gobernado de forma consecutiva, uno de ellos en Alcañizo, donde Sánchez Alegría no ha querido concurrir de nuevo “por razones personales”, según transmitía el pasado mes de abril en una entrevista con Castilla-La Mancha Media (CMMedia) en la que aseguraba que no se apartaba de la vida política “por falta de ganas o de seguir con ilusión después de tantos años”. ¿El motivo? Cuidar de un familiar enfermo, afirmaba Sánchez Alegría, que aseguraba que si no fuera por esta circunstancia podría haber seguido ya que “siempre te quedan cosillas” por hacer “aún después de tantísimos años”.

Así, recordaba como desde que tomó las riendas en 1979 ha habido “muchísimas cosas que hacer” respecto a la implantación de servicios, aunque lamenta que no ha tenido tiempo para hacer otras “no tan imprescindibles” pero sí para “atraer a la gente al pueblo”. La receta para esta largo mandato, relataba el histórico alcalde es “trabajar y trabajar por el pueblo y servir a la gente”. “El gran error de los políticos, y más últimamente, es que creen que van a que la política les sirva a ellos y se confunden porque estar en política es servir a los demás, escuchar a los demás y ver qué necesitan, y si no márchate a tu casa”.