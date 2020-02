El arte fotográfico de Noor Shubaji en Toledo

Con modelos referentes, como la fotógrafa Francesca Woodman o el también profesional del gremio, Duane Michals, la artista Noor Shubaji ha compuesto su colección ‘Impermanence’, una muestra de fotografías que ha llegado a Toledo para quedarse hasta el próximo 7 de marzo.

“Estoy enamorada de Toledo y cuando pasé por la calle Armas 51 me enamoré de la galería”, explica Shubaji quien en una de sus paseos por el casco histórico de la capital regional descubrió la Galería Ar+51, un pequeño local de dos plantas cuyo nombre responde a su ubicación y muy posiblemente a sus orígenes. Y es que el actual comercio se envuelve de una arquitectura románica que cuenta con una galería subterránea.

Galería Art51 Bárbara D. Alarcón

“Contamos con dos espacios: uno dedicado a exposiciones temporales y otro a obras depositadas”, explica la dueña del establecimiento, Antonia Sánchez, galerista y damasquinadora. “Shubaji ocupa la muestra temporal con unas fotografías muy intimistas en las que el público podrá disfrutar de algo nuevo y diferente”.

“La fotografía tiene que tener algo de poesía”

Durante una entrevista con este diario, Noor Shubaji describe su trabajo como la expresión “de la percepción individual, no de lo que el ojo ve, sino de lo que hay detrás”.

Las fotografías de la artista, afincada en Madrid, están compuestas por “imágenes montadas unas sobre otras” que se alejan de la concepción de retrato. “Son un prisma a todo aquello que no se ve a primera vista, si no que pasa desapercibido. Quiero que el público reflexione sobre lo fugaz del momento. La muestra es una ventana a otra realidad que no apreciamos en nuestras vidas cotidianas ya que caminamos en piloto automático y hay cosas que pasan desapercibidas”.

Shurbaji espera que con sus fotografías el público “alejarse lo suficiente” de la simple realidad para observar “que todo está formado por pequeñas luces fugaces que dejan estelas que surcan espacios igualmente temporales” y que son la clave de una muestra que “habla de lo inconsciente, de la subjetividad del ahora y de todo lo que nos rodea”.

Galería Art51 Bárbara D. Alarcón

El arte multidisciplinar

“Siempre estoy experimentando y ahora estoy más centrada en la fotografía”, reconoce la artista quien durante su carrera, la cual comenzó a los veinte años, ha pasado por formatos plásticos, gráficos o visuales. “Actualmente mis obras son una mezcla de la pintura con el arte digital ya que junto técnicas de mis cuadros con lo digital”.

“A mi me gusta todo y no creo que sea un problema. Desde pequeña apuntaba a esto, mi padre era decorador de interiores y siempre me gustó pintar. No fui a ninguna academia hasta los 25 años y realmente era un taller de pintura de barrio pero me llamó mucho la atención. Fue allí donde más libertad creativa he tenido”, relata.

Aunque le gustaría seguir exponiendo en Castilla-La Mancha, Shurbaji todavía no tiene cerradas más exposiciones en nuestra región.